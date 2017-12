Romeva: "Diuen que mantenen Junqueras a la presó per por a revoltes violentes. És indigne, immoral i és mentida!"

Raül Romeva ha dedicat quaranta-vuit hores a la família. Feia 33 dies que no els veia fora dels murs de la presó d'Estremera. Però aquest dimecres s'ha incorporat a la campanya com a cap de cartell d'ERC al míting de Valls i amb un missatge contundent contra l'Estat: "Us porto un missatge de l'Oriol Junqueras. A partir del 21-D hem de guanyar el país, la república i la llibertat perquè tothom tingui les oportunitats que avui els hi són negades per un règim injust, indigne i ignominiós". El conseller d'Exteriors i número 3 de la candidatura d'ERC ha recordat que dilluns passat havia de ser un dia "feliç", fins que el Tribunal Suprem va decidir mantenir Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a la presó. "La notícia va ser molt dolorosa, però saber que es quedaven perquè diuen que tenen por a què promoguin revoltes violentes és immoral, indigne i és mentida!", ha exclamat davant l'ovació de les més de 500 persones que han omplert el Centre Cultural de Valls.

Romeva ha agraït les cartes que els hi han arribat a la presó, una "finestra a la realitat" de la que es veien privats, i també l'escalf que han rebut les seves famílies. Ha recordat, però, que durant aquests 33 dies hi ha hagut moments "molt difícils" en els quals el suport només ha pogut arribar del company de cel·la: "Del Joaquim Forn, una gran persona". Els sis consellers tancats a Estremera (avui encara hi són Forn i Junqueras) han compartit molts moments plegats sabent que "tard o d'hora, la gent ens faria sortir".

La corredora de muntanya, Núria Picas, independent a la llista dels republicans, ha comparat el procés independentista amb una ultra marató. I aquest símil ha servit perquè Romeva hagi sentenciat que, quan la cursa és tan dura, "només hi ha una manera de superar el patiment: visualitzar la meta". "Patirem, és clar, però si algú està cansat que segui -cinc minuts!, l'ha interromput Joan Tardà- i després s'aixequi i arribi al final".

Per "memòria i dignitat", ERC surt a guanyar les eleccions del 21-D en les que considera que cal crear un govern fort que treballi per reduir les desigualtats i "no deixar ningú enrere".

Tarda apunta a la desobediència

Romeva ha compartit protagonisme amb el portaveu d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà, en absència de la secretària general, Marta Rovira, que ha viatjat aquest dimecres a Brussel·les per participar en la manifestació convocada per les entitats sobiranistes per aquest dijous. Tardà ha reivindicat el camí recorregut per l'independentisme i ha comparat la situació actual a la del 1931 quan Francesc Macià va haver de renunciar a la República Catalana que havia proclamat per garantir que Catalunya pogués assolir un Estatut d'Autonomia. "Al cap de 24 hores va haver de renunciar-hi fent un exercici de realisme de realisme polític i de patriotisme. I qui gosa posar en dubte el patriotisme de Macià? Ningú!", ha destacat.

Ara, amb una República proclamada però no implementada, Tardà ha remarcat que "toca tenir poder i cultura de govern". "I això s'adquireix guanyant eleccions", ha afegit. Les del 21-D seran una opció per ampliar la majoria independentista. "Hem d'acumular forces per poder desobeir quan calgui en les millors condicions", ha subratllat sortint-se del guió de la campanya dels republicans, que han exclòs la unilateralitat del seu programa i mítings polítics.

Segons el portaveu dels republicans a Madrid, l'escenari ideal després de les eleccions seria construir un govern "progressista" amb suports parlamentaris de tot l'independentisme i compartint camí amb els comuns.

La Constitució i els borbons

En l'acte d'aquest dimecres al matí, Rovira ja ha carregat contra una Constitució que els republicans consideren que " retalla drets cada hora que passa". "Val la pena ressaltat l'orgull republicà precisament avui, dia d'una constitució espanyola que nosaltres mai hem legitimat", ha opinat Tardà, que no s'ha mossegat la llengua a l'hora de carregar contra la monarquia. "Una constitució que ens van encolomar una altra vegada els borbons, patrocinats pel dictador més sanguinari del segle XX. I que tenen ara a un Felip VI, que acabarà fent bo el seu pare, que va jurar els principis fonamentals del Movimiento", ha denunciat.

Tardà és una de les figures sagrades a Esquerra. A Valls, el públic li ha tornat a agrair el compromís. I ell els ha respost assegurant que en aquests moments Catalunya "no necessita herois". De fet, ni Romeva ni la resta de presos polítics ho són: "Nosaltres no necessitem herois, sinó homes i dones honrats. El Raül no és un heroi, encara que hagi anat a la presó. És una persona honrada i de Raüls en necessitem molts", ha conclòs.