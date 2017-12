Rovira: "Avui toca celebrar una Constitució que ens escanya, uniformitza i ens retalla drets a cada hora que passa"

Dia 6 de desembre: res a celebrar per ERC. Mentre d'altres candidatures es manifestaven al centre de Barcelona, els republicans han carregat des del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) contra la Constitució espanyola, el mur que l'Estat ha situat per aturar les aspiracions independentistes. "Avui toca celebrar una Constitució que ens escanya, ens uniformitza i ens resta drets a cada hora que passa", ha criticat la número 2 de la candidatura, Marta Rovira. L'acte al CCCB s'ha centrat en la diversitat de la societat catalana i ERC ha reivindicat la construcció d'una república a través d'un procés constituent en el que "tothom tingui veu i vot". També els immigrants: "Som un poble de pobles que vol esdevenir un sol poble i ningú ha de deixar de ser qui és per aconseguir-ho".

Rovira ha carregat conta el "racisme institucional" que aplica, segons ella, l'Estat a través de l'excessiva burocratització a la que sotmet a les persones nascudes fora de Catalunya i a la manca de voluntat per acollir els refugiats. També ha denunciat la impunitat amb què s'expressa el racisme i la xenofòbia al carrer, especialment després de l'1 d'octubre. "Ja noi tenim prou dits a les mans per comptar-los. Sí, existeix el racisme i la xenofòbia a la nostra societat. I ningú ha despertat res. Nosaltres l'hem combatut des de fa molts anys, però és evident que calen molts més esforços"; ha indicat en referència a les paraules del líder de Podem, Pablo Iglesias, que aquesta mateixa setmana ha responsabilitzat l'independentisme de despertar el feixisme.

540x306 ERC ha organitzat un acte sobre immigració i diversitat al CCCB / RAFA GARRIDO ERC ha organitzat un acte sobre immigració i diversitat al CCCB / RAFA GARRIDO

Unes dues-centes persones han assistit a l'acte d'ERC al CCCB. Dues-centes persones d'origens molt diversos. Han compartit escenari el regidor de Sabadell Gabriel Fernández, nascut a l'Uruguai; la diputada al Congrés Anna Surra, també de l'Uruguai; el senador Robert Masih, nascut a la Índia; i la candidata número 10 per Barcelona, Najat Diouech, nascuda al Marroc. Entre el públic, la mateixa diversitat difícil de trobar en qualsevol dels mítings habituals de qualsevol dels partits que es presenta a les eleccions. Tots, catalans, i amb un objectiu comú: reivindicar una identitat diferent per a cadascú. "No li hem demanat mai a ningú que deixi de ser qui és, però sí que demanem a tothom que també siguin catalans", ha expressat el secretari d'Immigració, Oriol Amorós.

ERC ha subratllat la importància que tothom estigui representat a les institucions i ha lamentat que això no es compleixi amb els immigrants. "El 85% dels immigrants porten més de 5 anys vivint a Catalunya i la majoria encara no poden votar", ha lamentat Surra, que ha criticat que els populismes xenòfobs els apuntin a ells com els "culpables de tots els mals". Segons ella, amb el dret de vot per a totes aquestes persones es podria combatre millor el racisme.

Per donar visibilitat als col·lectius de "catalans diferents", Najat Driouech serà amb tota probabilitat una de les diputades d'ERC en la propera legislatura. "Sóc conscient que no només em represento a mi mateixa. Però jo vull representat a tota la ciutadania catalana i no només al col·lectiu que es vesteix de forma similar a mi", ha expressat. Driouech va decidir fa diversos anys portar el vel islàmic. "És anecdòtic que jo porti aquest tros de tela al cap. Oi que lluitem pel dret a decidir? Doncs jo tinc el dret a decidir com he d'anar vestida", ha subratllat.

També ha intervingut el número 9 de la candidatura per Barcelona, Ruben Wagensberg, responsable de diverses iniciatives en favor de l'acollida de refugiats. Ella ha criticat la manca de compromís de l'Estat amb l'acollida, ja que només ha acollit un 11% dels més de 17.000 refugiats que s'havia compromès a acollir. Catalunya no té competències per acollir, però sí per millorar les condicions de vida de les persones que arriben al país. "Cal molt més habitatge social, millorar el sistema de salut, tornar a obrir les aules d'acollida i desenvolupar la renda garantida de ciutadania", ha destacat.

"Volem tenir totes les competències i tots els recursos per construir el país des de la diversitat", ha exclamat en la part final de l'acte Rovira. Per a ERC, el 21-D és una nova oportunitat per començar a "fer república".