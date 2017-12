Pablo Iglesias acusa l'independentisme de "contribuir despertar el fantasma del feixisme"

Les eleccions del 21-D són, per al líder de Podem, Pablo Iglesias, la conseqüència directa d'un "doble fracàs". D'una banda, perquè s'ha evidenciat que els partits de dretes "són incapaços de construir una idea d'Espanya atractiva per als catalans", i de l'altra, perquè els independentistes han tirat pel dret declarant la independència sense legitimitat perquè només tenien el 48% dels vots. En un acte a Sant Adrià del Besòs, Iglesias ha carregat per igual contra els dos bloc.

Iglesias ha començat disparant contra el PP i Ciutadans per utilitzar Catalunya com a arma electoral per "guanyar poder a la resta de l'Estat" i a la vegada "renunciar a Catalunya". "Rajoy sap que Albiol no serà mai president i Rivera sap que Arrimadas no serà presidenta de Catalunya", ha apuntat. Així, els ha retret que "tota la política que fan a Catalunya estigui pensada exclusivament per buscar vots a altres territoris", una "desgràcia" que evidencia que "la seva idea d'Estat ha fracassat".

Però el líder de Podem també ha carregat amb contundència contra els partits independentistes, a qui ha acusat de "contribuir a la despertar el fantasma del feixisme" amb les seves "mentides. "Els ho vam dir en públic i en privat: és mentida el que esteu prometent i pot tenir desastroses conseqüències per a Catalunya i per al conjunt de l'Estat", ha dit. Encara que no ha citat directament cap partit, Iglesias ha acusat el Govern de Carles Puigdemont de "mentir sent conscients que deien una mentida".

Davant d'aquests dos blocs enfrontats, el cap de llista de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, ha reivindicat la seva candidatura com "el vot de la reconciliació". Com Iglesias, també ha criticat l'independentisme, per impulsar un full de ruta que "no ens ha fet avançar com a país sinó retrocedir", i contra el bloc constitucionalista.

Així, ha retret al PP que "governi" Catalunya amb només el 8% dels vots a través de l'article 155, i també ha disparat contra el PSC, a qui ha dit que no pot ser "alternativa" al PP si fa Rajoy president i dona suport a l'aplicació del 155. Així, ha dit que "la pitjor notícia per al PP és una victòria d'En Comú Podem", perquè significaria que és "el pròleg de fer-lo fora de la Moncloa".

Alamany avisa el PDECat i ERC: "Del PP no es desconnecta, al PP se'l fa fora"

La número 2 de la candidatura de Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alamany, s’ha adreçat directament al PDECat i a ERC per retreure’ls la seva aposta per la via unilateral. "Senyors de CDC i d’ERC, ho hem sabut sempre: del PP no es desconnecta, al PP se’l fa fora", ha dit,i ha reivindicat Iglesias i Domènech com "dues persones que s’han deixat la pell per fer fora el PP de la Moncloa".

Alamany ha situat un cop més la seva candidatura com la frontissa entre el bloc independentista i el bloc del 155, a qui ha posat al mateix sac per "haver jugat amb el país com si fos una partida d’escacs. "Aquestes eleccions van d’acabar amb aquells que han psoat el país en un cul de sac", ha dit. Així, ha evitat posicionar-se entre "dos bàndols enfrontats" que "no es parlen però que s’assemblen molt en les bases socials i econòmiques". Així, ha retret que el PP i el PDECat votessin junts en contra d’eliminar els concerts a les escoles de l’Opus Dei o a favor d’eliminar l’impost de successions. "És igual que canviïn les sigles, tornaran a fer el mateix que fins ara, que és ‘matxacar’ les classes populars", ha afirmat. També ha retret al PP i a Ciutadans que diguin que vulguin deixar de parlar del "monotema" del procés però, en canvi, "no fer res més que parlar-ne".

Els comuns han aprovat també el programa electoral del 21-D, en què entre altres aspectes proposen "consolidar" la sanitat pública i el model d’escola pública catalana, implantar un sistema fiscal "més just i solidari", reforçar el parc públic d’habitatge i controlar el preu de lloguer i garantir la renda de ciutadania, entre algunes de les 1.156 propostes que inclou el text.