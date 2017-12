Romeva: "Nosaltres hem despertat el feixisme per derrotar-lo d'una vegada per totes"

Després d'un dia de tensió amb Junts per Catalunya, ERC ha decidit rebaixar el to conta la candidatura de Carles Puigdemont. Aquest dissabte a Vilanova i la Geltrú, els republicans han insistit en què Oriol Junqueras sigui el proper president de la Generalitat, però han esquivat el debat sobre el retorn de Puigdemont per ser investit. Només Antoni Castellà (Demòcrates), n'ha fet una breu referència, afirmant que de "Govern legítim" només n'hi haurà un malgrat que "és possible que ni Puigdemont ni Junqueras puguin ser investits". Esquerra ha preferit, però, centrar el míting en presentar-se com el vot útil contra Cs i el bloc del 155 i a criticar l'equidistància dels comuns.

"El dia 21 hem de guanyar als que volen tornar al pitjor del franquisme i del feixisme, que durant tant de temps s'havia adormit però que nosaltres hem despertat per derrotar-lo d'una vegada per totes!", ha exclamat el conseller Raül Romeva, número 3 de la candidatura. Ell, que prové políticament del món dels comuns, els ha apel·lat per reclamar-los que prenguin partit. "Hi ha un moment en la vida que no podem dubtar, hem de prendre partit. No ens podem posar al costat de qui pega, de qui exclou. Toca mullar-se", ha insistit. En la mateixa línia, el portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat que "al feixisme no se l'adorm, sinó que se'l combat i se'l destrueix". Tant Romeva com Rufián s'han referit, doncs, a les polèmiques paraules del secretari general de Podem, Pablo Iglesias, en la seva darrera visita a Catalunya.

Romeva ha assenyalat a Junqueras com a proper president i també ho ha fet Carles Mundó. Cap d'ells, però, ha carregat aquest dissabte contra l'estratègia de Junts per Catalunya, que insisteix que Carles Puigdemont ha de tornar a ser investit. Aquest passat divendres a Blanesva ser Mundó qui va subratllar que Puigdemont no podria tornar a Catalunya a risc de passar "una temporada molt llarga" a la presó. Un missatge que va posar punt i final a l'estratègia de no agressió contra Junts per Catalunya per la que Esquerra havia optat en l'inici de la campanya electoral. A la Plaça Mediterrània de Vilanova i la Geltrú i davant de més de 500 persones, els republicans han preferit centrar-se en ells mateixos i la capacitat per ser "els únics que poden combatre el bloc del 155".

"Us imagineu a Inés Arrimadas de presidenta, Miquel Iceta, a qui li encanta ballar al ritme del 155, de vicepresident, i a García Albiol de conseller? No és broma. Cap independentista s'ho perdonaria", ha subratllat Mundó. Una variant del "si tu no hi vas, ells tornen" amb la qual els republicans es volen erigir en el vot útil de l'independentisme, tenint en compte que les enquestes els situen al capdavant, tot i que Cs i JxCat els hi retallin distància.

540x306 Com a cada míting, ERC ha reservat una cadira buida amb un llaç groc a Oriol Junqueras / RAFA GARRIDO / ACN Com a cada míting, ERC ha reservat una cadira buida amb un llaç groc a Oriol Junqueras / RAFA GARRIDO / ACN

Carles Mundó i Romeva van sortir de la presó dilluns. Tots dos han participat en diversos actes de campanya des d'aleshores, però el d'aquest dissabte a Vilanova ha estat el primer míting en què han coincidit tots dos. La imatge, però, dels presos polítics d'ERC no ha estat encara completa. Per començar, el cap de llista, Oriol Junqueras, continua empresonat. Aquest dissabte ha tornat a estar representat per una cadira buida amb un llaç groc. Tampoc s'hi ha pogut sumar la cap de llista per Girona, Dolors Bassa, que dijous va caure mentre passejava i es va trencar el nas.

La número 2 d'ERC, Marta Rovira, tampoc ha participat en el míting de Vilanova. Romeva, però, ha volgut agrair-li l'esforç que està fent per encapçalar la candidatura en absència de Junqueras. De fet, ella és la candidata a la presidència de la Generalitat en cas que Junqueras no pugui ser investit. "La Marta és qui ha aguantat el projecte fins ara i qui hem d'ajudar perquè continuï liderant aquesta candidatura", ha conclòs el número 3 dels republicans.