El síndic de greuges veu "inadmissible" que no hi hagi "igualtat de condicions" entre els candidats del 21-D

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha denunciat aquest dimecres la "conculcació de drets fonamentals" que s'està produint els dies previs a les eleccions del 21 de desembre. Ribó ha mantingut una reunió al Congrés de Diputats amb parlamentaris per presentar uns informes que ha elaborat al voltant del referèndum de l'1 d'octubre. En declaracions als mitjans a les portes de la cambra baixa ha considerat "inadmissible" que hi hagi candidats a la presó o fora de territori català, fet que provoca que no hi hagi "igualtat de condicions". Sobre aquesta qüestió, Ribó ha recordat que hi ha sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans que s'han pronunciat respecte a la necessitat que no hi hagi discriminació entre els aspirants en unes eleccions.

"Amb tot el respecte pel poder judicial, seria necessari que hi hagués una actuació decidida de la Junta Electoral Central", ha expressat el síndic. "S'han pres decisions que conculquen drets", ha asseverat, en relació a la llibertat d'expressió, manifestació i informació. Ribó també ha opinat sobre el fet que la JEC hagi ordenat l'obertura d'expedient sancionador a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per alguns editorials de Mònica Terribas al programa 'El matí de Catalunya Ràdio'. "La llibertat d'informació és una de les més importants en democràcia", ha subratllat.

"El pluralisme democràtic i polític quan més s'ha d'expressar és quan els ciutadans trien la seva opció electoral", ha insistit. Els informes que aquest dimecres presenta Ribó al Congrés han estat elevats a instàncies europees.