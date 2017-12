Torrent (ERC): "Són capaços de prohibir el color groc, la paraula llibertat i fins i tot les estelades"

Les apel·lacions al vot útil són habituals en campanya. Tots els partits consideren que el seu és el vot útil per als ciutadans, ja sigui per restituir el govern "legítim", com reivindica Junts per Catalunya, per tenir la clau que decanti la balança, el lema dels comuns, o per acabar amb el Procés, com defensa Ciutadans. En el cas d'ERC, el partit al que les enquestes situen com a favorit per guanyar les eleccions, l'apel·lació ha arribat des del primer dia. "Som l'única força que pot parar els peus a Ciutadans i al bloc monàrquic del 155", ha assenyalat aquest dijous el número 2 dels republicans per Girona, Roger Torrent. L'estratègia passa perquè la gent interpreti el 21-D com una cursa entre ERC i Cs per obtenir el primer lloc i decantar la balança del proper govern català.

Des de Sant Boi de Llobregat, on Torrent ha visitat la Fira de Nadal, ha definit Esquerra com l'únic partit que està en disposició de derrotar a les urnes a l'Estat. Un Estat que, segons ell, ha posat en escac a la democràcia des de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i l'empresonament dels consellers i líders de les entitats sobiranistes. "Són capaços de prohibir el color groc, paraules com 'llibertat' i ara fins i tot les estelades", ha apuntat en relació al programa electoral del PP.

Els populars s'han compromés a "assegurar la neutralitat simbòlica i ideològica de l'espai públic i institucional, perquè no s'ompli de banderes que s'oposen a l'ordre constitucional". Una referència indirecta però sense marge de dubte. El PP no vol prohibir l'estelada com a símbol, però sí la seva exhibició en l'espai públic. "És una demostració més del concepte que l'Estat té de la democràcia", ha indicat Torrent, que aquest dijous al matí ha substituït Marta Rovira, que ha suspès la seva agenda matinal en sentir-se indisposada després del viatge que va fer a Brussel·les per participar en la mobilització sobiranista d'aquest dimecres.