Els comuns eviten fer autocrítica i insten tots els partits d'esquerra a reflexionar

Després de perdre 3 escons respecte del 2015 i no poder assumir un paper rellevant en la configuració de pactes postelectorals com pretenia, el candidat de Catalunya en Comú - Podem, Xavier Domènech, s'ha limitat a assenyalar avui que faran una "reflexió" interna que ha estès a totes les formacions del "catalanisme progressista" en referència sobretot al PSC i a la CUP però també a ERC, pel seu retrocés electoral, però ha anotat que "el gran derrotat el 21-D és Mariano Rajoy".

Domènech ha defensat que els comuns apostessin durant la campanya per impugnar els dos blocs posant l'agenda social al centre del debat. "Vam fer-ho per superar la dinàmica de blocs i recosir i hem vist un resultat on la tensió és present. Ho podríem haver fet d'una altra manera? Farem una reflexió com a espai", ha remarcat sense aprofundir més en les mesures que adoptaran. "Estem orgullosos d'haver defensat la no confrontació i la construcció de la transversalitat", ha insistit.

Com ha fet durant la campanya, el cap de llista ha reiterat que no investiran el president Puigdemont. En aquest sentit, ha deixat clar que "són la força que no se subordinarà a cap de les dretes" i que no faran Puigdemont president "ni per acció ni per omissió" en al·lusió a una possible abstenció. En una roda de premsa al Convent de Sant Agustí de Barcelona, amb la número 2, Elisenda Alamany, i la número 3, Jèssica Albiach, Domènech ha sentenciat que tampoc investiran un candidat alternatiu de Junts per Catalunya si Puigdemont no pot prendre possessió del càrrec en un dard enverinat per a la CUP. "No és un veto personal a Carles Puigdemont, no farem un Mas com la CUP", ha remarcat.