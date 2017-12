Brussel·les no canvia de posició sobre Catalunya tot i la majoria obtinguda pel sobiransime

La Comissió Europea ha afirmat aquest divendres que la seva posició sobre Catalunya no canviarà malgrat el resultat de les eleccions del 21-D, que han atorgat majoria als partits sobiranistes. "La nostra posició sobre la qüestió catalana és ben coneguda i l'hem reiterat amb regularitat, a tots els nivells. I no canviarà", ha assegurat el portaveu comunitari, Alexander Winterstein.

Fins ara Brussel·les ha donat suport al govern de Mariano Rajoy en les seves actuacions per frenar el Procés, fins i tot li va donar un xec en blanc per aplicar l'article 155 i suspendre l'autonomia de Catalunya. El resultat electoral no canviarà res, segons Winterstein. "Com que són unes eleccions regionals, no tenim res a dir-hi", ha assegurat el portaveu.

Carles Puigdemont, cap de llista de Junts per Catalunya, va demanar ahir a la Unió Europea que "prengui nota" dels resultats. "La gent que a Europa ha avalat, amb suport explícit o silencis, la recepta de Rajoy també haurien de prendre nota", va dir aquest dijous el president.