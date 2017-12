El nou jutge que investiga l'1-O elimina el seu perfil de Facebook, ple de referències espanyolistes

El jutge Jaime Conejo Heredia, que substitueix el titular del jutjat número 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, de baixa des d'aquest dimecres, ha eliminat el seu perfil de Facebook, que estava ple de referències espanyolistes. Algunes persones, però, han pogut fer captures de pantalla abans que Conejo Heredia l'eliminés.

Aquest és un vídeo que el jutge Conejo Heredia va penjar el Dia de la Hispanitat de la manifestació a Barcelona a favor de la unitat d'Espanya. Aquest jutge també compartia articles de mitjans de comunicació i blogs de tendència espanyolista.

Des que Juan Antonio Ramírez Sunyer està de baixa, el TSJC ha engegat el sistema de substitució previst per a aquestes situacions.

Des de dimecres fins a aquest divendres estarà al capdavant d'instrucció 13 un magistrat de la jurisdicció de Menors, i a partir de dilluns que ve i d'ara endavant, el magistrat que s'ocuparà d'aquest jutjat serà el d'instrucció número 16. Per casualitat, el titular d'aquest jutjat, l'esmentat Jaime Conejo Heredia, ja era qui prenia les decisions sobre la instrucció de la causa contra el Govern cessat per l'1-O que portava el 13, perquè Ramírez Sunyer estava recusat a petició d'algun dels 14 detinguts en l'operatiu de la Guàrdia Civil del 20 i 21 de setembre per l'1-O a la conselleria d'Economia i altres dependències de la Generalitat.