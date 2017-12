Rajoy repta Puigdemont a tornar per ser investit abans de reunir-s'hi

Mariano Rajoy acata els resultats del 21-D però no fa autocrítica per l'aplicació del 155 i s'ofereix de nou per dialogar només "dins de la llei". En una compareixença des de la Moncloa per valorar les eleccions, el president del govern espanyol ha assegurat que la intervenció de la Generalitat es va aplicar de "forma intel·ligent" i ha demanat al bloc independentista que es prengui els resultats com un "nou començament", una "oportunitat per obrir una nova etapa".

Ara bé, adverteix que si el pròxim govern de Catalunya torna a optar per la unilateralitat toparà amb la mateixa recepta. No ha parlat explícitament del 155, però ha advertit que si l'independentisme no genera "seguretat" Catalunya pot continuar per la via de la "incertesa econòmica". En aquest sentit, ha assegurat que farà un "esforç per mantenir el diàleg" però que no acceptarà que "ningú" se salti l'Estatut ni la Constitució perquè per sobre de tot s'ha de mantenir "l'imperi de la llei".

Ja en el torn de preguntes ha rebutjat seure a parlar amb Carles Puigdemont en un país estranger i sense condicions, tal com li ha ofert el president de la Generalitat i líder de Junts per Catalunya. Rajoy ha dit que amb l'única persona que ha de seure a parlar ara mateix és amb Inés Arrimadas, candidata de Ciutadans, que és qui ha guanyat les eleccions en vot i escons, un punt que ha destacat. Ara bé, repta Puigdemont a tornar a l'Estat -on l'espera una ordre d'arrest- i aconseguir ser investit president. Si supera tots aquests obstacles no descarta reunir-s'hi.

Arrimadas ha sigut l'única candidata a qui Rajoy ha trucat aquest matí per felicitar-la, i el mateix ha fet amb el cap del seu partit, Albert Rivera. De fet, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha felicitat públicament Arrimadas durant la seva roda de premsa a Barcelona posterior al consell de ministres de cada divendres des que s'ha aplicat l'article 155. Millo ha destacat que les eleccions d'aquest dijous es van desenvolupar "amb normalitat, amb plenes garanties, amb una alta participació i amb absència d'incidents". A partir d'ara, el delegat del govern espanyol ha dit que "correspon als partits polítics intentar arribar als acords necessaris que permetin la constitució d'un govern que garanteixi l'estabilitat, la seguretat jurídica i la protecció de la convivència a Catalunya".

D'altra banda, Millo no ha volgut entrar a valorar les raons que han portat a la davallada històrica del PP a Catalunya, però l'ha desvinculat de l'aplicació de l'article 155: "L'aplicació de l'article 155 no era partidista, no volia aconseguir vots en un sentit o un altre, sinó restaurar l'ordre constitucional".

Zero autocrítica

Mariano Rajoy considera que els resultats a Catalunya no tenen res a veure amb la seva gestió política a Espanya i manté que vol esgotar la legislatura, que acaba a finals del 2020. Erigeix així un mur de contenció per protegir-se dels pèssims resultats a Catalunya. Admet, però, que al PP "no estan contents" amb els tres diputats que ha tret Xavier García Albiol.

L'argument que torna a esgrimir la Moncloa és que l'independentisme perd suports respecte a les eleccions anteriors. Mariano Rajoy ha recordat els 72 diputats que sumaven Junts per Sí i la CUP el 2015, i els 70 que sumen ara Junts per Catalunya, ERC i la formació anticapitalista. Obvia, això sí, en tot moment, el pes dels comuns, a qui sempre durant la campanya han situat al costat dels independentistes i ara sumen al bloc "no independentista".

Rajoy ha comparegut en roda de premsa acompanyat de la plana major del govern espanyol. Com ja acostuma a passar amb assumptes dedicats al Procés, ha respost una desena de preguntes i ha marxat ràpidament després de desitjar bon Nadal a tothom.

"Els catalans viuen en realitats paral·leles"

Segons fonts del govern espanyol, l'anàlisi que es pot extreure dels resultats és simplement que "els catalans viuen en realitats paral·leles". Consideren que, a poc a poc, l'independentisme va baixant i que només es podrà revertir aquesta situació a còpia de votar moltes vegades.

Pel que fa a Ciutadans, les mateixes fonts consideren que els taronges han "copiat" la campanya al PP i s'han beneficiat de la llei electoral que volen reformar a Espanya i que a Albiol l'ha perjudicat. "No han funcionat com unes eleccions generals", han conclòs.