Anís del Mono, 150 anys d'essència, tradició i modernitat

1. Una mica d’història

El nom

Anís del Mono és una popular marca d’anís que es fabrica des del 1870 i la història de la qual s’ha construït a partir d’anècdotes i d’inspiracions arribades de diferents zones del món.

A finals del segle XIX era molt habitual que a la costa badalonina hi hagués diverses fàbriques d’anís. En aquella època el producte es venia a granel i no es diferenciava un de l’altre, fos destil·lat aquí o allà. Una de les fàbriques era de Vicente Bosch i amant dels animals exòtics. Tant, que acostumava a demanar, als que hi viatjaven, que li’n portessin d’Amèrica. En una d’aquestes ocasions va demanar 1 o 2 monos, i la llegenda diu que l’amic destinatari de la petició va entendre 102 monos! Davant l’allau d’animals, el senyor Bosch en va fer donació al Zoo de Barcelona, però se’n va quedar amb un i el guardava a la mateixa fàbrica, i és així que la gent va començar a conèixer-la com "La Fàbrica del Mono", nom que ràpidament va derivar en Anís del Mono.

L’ampolla

La història que va inspirar el disseny característic de l’ampolla té un punt més de romanticisme. El senyor Bosch volia fer-li un regal a la seva esposa i, estant a París, en un establiment de la Place Vendôme va trobar el perfum que considerava perfecte. I de l’ampolleta en va treure el tall adiamantat que s’ha acabat convertint en un estàndard de la categoria. S’explica que li va dir al perfumista: "Igual com tu perfumes la gent per fora, deixa’m que jo ho faci per dins".

L’etiqueta

L’etiqueta de l’ampolla també amaga algunes curiositats que en fan un símbol d’identitat. És el cas de l’error ortogràfic de " destillación", on hi sobra una l que encara avui es manté. Però potser el més significatiu i conegut és la cara del mateix mono: les seves faccions humanoides estan basats en Charles Darwin! Una picada d’ull, sens dubte, al debat d’aquella època sobre la teoria de l’evolució del naturalista anglès.

Tota una estrella

La vena artística de Vicente Bosch va donar per a més. El 1897 va convocar el primer concurs de cartells d’Espanya, que es va endur Ramon Casas. El 1913 va aconseguir que Anís del Mono tingués el primer cartell lluminós a la Puerta del Sol, a Madrid, i en els anys posteriors va contemplar amb orgull com artistes de la talla de Juan Gris o Picasso s’inspiressin en la seva marca per fer algunes de les seves obres.

I tot aquest pòsit va tenir continuïtat moltes dècades més tard i a la gran pantalla. La ja mítica ampolla va tenir una aparició estel·lar el 1997 a la pel·lícula Donnie Brasco, compartint protagonisme amb Johnny Depp. Hi va tornar a No habrá paz para los malvados, pel·lícula estrenada el 2011 i que va obtenir sis premis Goya el 2012, i encara més recentment l’ampolla ha aparegut al videoclip de la Rosalía Pienso en tu mirá.

De casa i a casa

La Fàbrica d’Anís del Mono a Badalona és una joia modernista que s’ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial. Des de la sala de destil·lació, on s’elabora artesanalment l’anís, fins a l’arxiu conserven tot el sabor d’una època. El 7 de juliol del 2012 es va inaugurar al Passeig Marítim de Badalona una estàtua en honor a Anís del Mono: un mono de 200 quilos i esculpit en bronze. Posteriorment, els alumnes de l’Escola de Pastisseria de Barcelona el van replicar en xocolata i actualment s’exposa al Museu de la Xocolata de la ciutat.

La fàbrica de records

A la nostra fàbrica elaborem records des del 1870 i aquest any celebrem el nostre 150 aniversari. La nostra icònica ampolla es vesteix de gala en homenatge a l’origen de la nostra essència, a l’art que va inspirar Ramon Casas i tants altres artistes durant tants anys, al coure dels nostres alambics, originals del 1870 i en els quals avui en dia seguim destil·lant el nostre oli essencial, i a la nostra història, que continua.

Poques marques arreu del món poden mantenir la seva essència i valors vinculats amb la tradició i l’essència, i al mateix temps mostrar-se tan actuals.

2. Com es fa?

Elaboració

L’elaboració d’Anís del Mono és aparentment senzilla, ja que només porta tres ingredients:

Alcohol d’origen agrícola

Xarop: aigua filtrada de la xarxa i sucre

Oli essencial: és la Pedra Filosofal. Es destil·la en alambics de coure originals del 1870 i només es necessita afegir-ne unes quantes gotes perquè la mescla quedi perfecta. L’oli essencial té un alt contingut en anetol, que ve de la matafaluga que es cull principalment a Andalusia, i que és el que proporciona el gust a anís. A més, s’hi afegeixen una sèrie d’herbes i arrels aromàtiques, entre altres l’anís estrellat o la regalèssia, que en potencien el sabor.

La mescla perfecta d’aquests tres ingredients fa que la brillantor i transparència del producte es mantinguin.

Gamma de productes

Actualment es fabriquen quatre varietats d’Anís del Mono: Dolç, Sec, Cigaló i Crema.

Anís del Mono Dolç. És la varietat més popular d’Anís del Mono. Idoni per prendre sol amb molt gel, en palomita (amb gel i aigua) o en llimonada.

Anís del Mono Sec: És la varietat per als qui busquen el toc de l’anís però prefereixen un tast menys dolç i de més concentració aromàtica. Molt recomanable per a l’ús en rebosteria.

Cigaló d’Anís: Es tracta d’un licor de cigaló dolç i aromàtic, la perfecta conjunció d’Anís del Mono amb el plaent toc del cafè. Un sabor diferent, complex i ric en aromes que no et voldràs perdre.

Crema d’Anís: És una crema lleugera i sedosa que s’elabora a partir de la mescla de crema de llet fresca amb Anís del Mono. Deliciosa i amb sabors complexos, segur que et sorprèn.

3. Noves maneres de descobrir Anís del Mono

Anís del Mono és deliciós pres en una copeta gelada, però no hi ha dubte que una de les maneres més apetitoses de disfrutar-lo en companyia és mesclat amb originalitat.

Lli-monada

Dona-li un punt refrescant i de personalitat a la teva llimonada amb un toc d’Anís del Mono. El contrast entre l’àcid i el dolç està... boníssim!

Ingredients:

10% d’Anís del Mono Dolç

90% de refresc de llimona sense gas

Llimona natural

Menta

Gel

Preparació:

En una gerra amb gel hi aboquem el refresc de llimona sense gas, i hi afegim l’Anís del Mono Dolç. Barregem molt bé i deixem refredar. Ho servim molt fred i amb una rodanxa de llimona i unes fulles de menta.

Anís del Mono Sunrise

Inspirat en el mític Tequila Sunrise, aquest còctel conserva l’essència de l’Anís del Mono Dolç i la combina amb la frescor de la taronja, l’interessant sabor del xarop de magrana i l’aroma de l’aigua de tarongina. El resultat és un còctel fresc i deliciós, realment sorprenent, i amb l’efecte visual d’una posta de sol que t’encantarà.

Ingredients:

4 cl d’Anís del Mono Dolç

20 cl de suc de taronja

Xarop de magrana

Aigua de tarongina

Gel

Preparació:

En un vas posem dues pedres de gel, l’Anís del Mono Dolç, el suc de taronja i un petit raig del xarop de magrana, i rematem amb un toc d’aigua de tarongina.

Anís del Mono Sweet&Dry

L’acidesa del suc de llimona i la dolçor del xarop de xocolata es combinen amb l’Anís del Mono Sec per generar un interessantíssim i refrescant còctel.

Ingredients:

5 cl d'Anís del Mono Sec

5 cl de sour mix (55% de llimona natural + 45% de sucre), o bé de Pulco amb sucre

2 cl de xarop de xocolata per a còctels, o de pastisseria diluït en aigua.

Preparació:

Mesclem en una coctelera amb gel l’anís i el sour mix. Ho aboquem en una copa freda i hi afegim un raig de xarop de xocolata. Ho engalanem amb pell de llimona.