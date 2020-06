CaixaBank alerta les companyies sobre els diferents tipus de frau dirigits a empreses

Més de 400 empresaris van assistir el passat 3 de juny a la conferència Frau al client bancari en el context de l'empresa, organitzada per CaixaBank per als seus clients empresa. L'objectiu de CaixaBank és explicar a les empreses quins són els principals tipus de frau que es duen a terme i proporcionar-los els consells de bones pràctiques per evitar riscos a l'hora de dur a terme les seves operacions.

Les empreses són un dels principals objectius dels ciberdelinqüents, per l'alt volum d'operacions que fan a través d'internet

El director executiu de Banca d'Empreses de CaixaBank, Luis Cabanas, que va ser l'encarregat d'obrir l'acte, explica que “en aquests nous temps, on el frau als clients bancaris ha augmentat exponencialment, és imprescindible que les empreses extremin les precaucions davant aquesta amenaça i es protegeixin. Per fer-ho, els nostres experts altament qualificats en seguretat de CaixaBank els ajudaran a detectar i procedir davant indicis de pràctiques fraudulentes”.

Jordi Sánchez i Javier Jiménez, del departament de Seguretat de CaixaBank, van ser els encarregats de fer la conferència que, a causa del context actual, es va celebrar exclusivament de forma on line. Tots dos experts van explicar les tècniques de frau tradicional, com les que es fan amb xecs estrangers, i també les que es fan a través del telèfon i a través d'internet.

Durant la seva explicació, Jordi Sánchez va destacar que “un dels elements clau del frau són les presses” i va aconsellar que “val més esperar i preguntar abans de fer qualsevol operació, especialment si se surten del que és habitual”. Per a Sánchez, “al final es tracta d'aplicar el sentit comú. L'enginyeria social es basa en enganyar amb diferents pretextos a les víctimes, ja sigui de forma cibernètica, telefònica, per carta o altres mètodes”.

Per la seva part, Javier Jiménez va explicar que “mai no s'han de facilitar dades bancàries ni confidencials per correu electrònic ni per telèfon. Si es rep alguna comunicació d'aquest tipus, sempre s'ha de desconfiar”. Jiménez va subratllar que “és important llegir amb atenció tots els missatges i comunicacions que apareguin en la pantalla de l'ordinador o mòbil quan se signa una operació bancària”.