CaixaBank reconeix la trajectòria professional d’empresàries espanyoles i les reuneix amb altres líders mundials als seus Premis Dona Empresària 2020

CaixaBank ha obert el termini per presentar les candidatures a la quarta edició dels Premis Dona Empresària CaixaBank, que reconeixen el talent i l’excel·lència professional d’empresàries a Espanya referents per trajectòria, visió estratègica, capacitat d’innovació i lideratge transformador, i que fomenten les xarxes de contactes entre empresàries líders al món.

Els premis s’han consolidat els últims anys pel seu impuls a la diversitat i la contribució a fomentar la igualtat de gènere.

La guanyadora nacional del Premi Dona Empresària CaixaBank és una de les representants espanyoles en els premis 2020 IWEC Awards de l’International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC), la xarxa mundial de dones empresàries líders de tot el món que cooperen per ajudar a crear i distribuir la riquesa empresarial. Els premis IWEC es lliuraran en la Conferència Anual IWEC, que se celebrarà per primer cop en format virtual per adaptar-se als efectes del covid.

Com a novetat, totes les guanyadores estan convidades a integrar la nova Comunitat Dona Empresària CaixaBank a LinkedIn, que reuneix les empresàries premiades de totes les edicions dels premis i les posa en contacte amb altres xarxes de dones empresàries d’arreu com IWEC, International Women’s Forum, Vital Voices o EIX&AMB.

Termini obert

La Comunitat Dona Empresària CaixaBank ofereix un ampli repositori d’informació sobre empresa i lideratge femení, adaptat als interessos de les participants, i habilita un fòrum participatiu en què les empresàries poden compartir coneixement i experiències per aprendre de cadascuna de les empreses representades. A més, la plataforma ofereix accés a experiències exclusives impulsades per CaixaBank, com la sessió virtual d’Innovació Disruptiva que va oferir el reconegut xef Ferran Adrià al mes de juliol.

El termini per presentar les candidatures per als Premis Dona Empresària CaixaBank està obert fins al 7 d’octubre. Les candidates han de complir les condicions que estableix IWEC. Entre d’altres, ser accionista majoritària de l’empresa i estar involucrada activament en el seu dia a dia. Per la seva banda, l’empresa ha de tenir almenys tres anys d’antiguitat, uns ingressos anuals mínims equivalents a 1,5 milions de dòlars i mostrar un compromís amb l’honestedat, l’equitat, l’objectivitat i la responsabilitat.

A la fase regional, el jurat dels premis –directius de CaixaBank– reconeixerà una directiva per cadascuna de les 11 direccions territorials de l’entitat, i se’n triarà la representant als premis IWEC, que succeirà Inés Juste, presidenta del Grup Juste; Rocío Hervella, fundadora i consellera delegada de Prosol; i Arancha Manzanares, vicepresidenta d’Ayesa.

Programa Wengage i Pla d’Igualtat

CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de CaixaBank basat en la meritocràcia i en la promoció de la igualtat d’oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional. Wengage també desenvolupa iniciatives a nivell extern per als clients i la societat, basant-se en impulsar la diversitat i igualtat d’oportunitats en 3 àmbits d’actuació: lideratge i emprenedoria; innovació i educació; i esport.

A més, CaixaBank ha signat, el gener del 2020, un Pla d’Igualtat per fomentar els principis d’igualtat d’oportunitats i diversitat dels equips de treball, potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional. Inclou, per exemple, la perspectiva de gènere en els programes de desenvolupament directiu i en els processos de selecció i formació, fomenta el teletreball i la flexibilitat.

Formades més de 10.000 persones en cultura financera el 2019

CaixaBank ha renovat l’adhesió al Programa Funcas d’Estímul de l’Educació Financera, impulsat per la Fundació de les Caixes d’Estalvis (Funcas) i l’Associació de Caixes i Bancs creats per les Caixes (CECA), per seguir treballant en iniciatives de formació sobre cultura financera. El 2019 es van impulsar activitats formatives presencials amb més de 10.000 assistents i es van crear continguts online que han superat els 12 milions de visualitzacions.

Entre les iniciatives de l’entitat presidida per Jordi Gual i que té Gonzalo Gortázar com a conseller delegat, destaquen les dirigides als nens, amb 62 sessions de contacontes La bici de la Lola (un conte que ensenya a estalviar i el valor dels diners), amb assistència d’uns 1.900 participants, o les adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual, que han pogut accedir a tallers de finances bàsiques impartits per voluntaris de La Caixa, amb 1.600 beneficiaris.

D’altra banda, cal esmentar activitats com els cursos de formació Aula per a accionistes minoristes (amb 800 participants en els 14 cursos organitzats) o les conferències CaixaBank Futur sobre planificació de la jubilació, amb 308 sessions i més de 6.400 participants.

Aquestes activitats presencials s’han complementat amb continguts digitals i recursos audiovisuals sobre cultura financera, als quals s’accedeix de franc a través d’una nova web de Cultura Financera creada el 2019: www.caixabank.es/culturafinanciera. També s’han desenvolupat continguts específics per a xarxes socials, com la col·laboració amb influencers en la iniciativa Finances per a Followers o el podcast Economia Quotidiana, disponible en les plataformes d’àudio iVoox, iTunes o Spotify, entre d’altres. A més, també s’han celebrat 16 sessions de formació webinars Aula, amb més de 1.700 participants.