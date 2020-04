La Fundació ”la Caixa” posa en marxa un servei d’assistència psicològica per a personal sanitari implicat en la lluita contra el covid-19

El personal sanitari, a primera línia d’intervenció davant l’epidèmia del coronavirus, pateix l’extenuació de jornades interminables i la pressió psicològica que això comporta. Per aquest motiu, la Fundació ”la Caixa” ha posat a disposició d’aquests professionals una plataforma online d’atenció i seguiment psicològic, en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat. En una primera fase d’implementació, la Fundació Galatea prestarà l’atenció psicològica.

“Volem donar suport, d’aquesta manera, als àngels anònims que s’estan deixant la pell en la primera línia d’intervenció per lluitar contra la malaltia del coronavirus. El nostre objectiu, i el de l’equip de psicòlegs que estarà a la seva disposició, és fer més suportable, en la mesura del possible, la imprescindible i inestimable tasca que estan duent a terme en una situació tan delicada com l’actual” Isidre Fainé President de la Fundació Bancària "la Caixa"

“Volem donar suport, d’aquesta manera, als àngels anònims que s’estan deixant la pell en la primera línia d’intervenció per lluitar contra la malaltia del coronavirus. El nostre objectiu, i el de l’equip de psicòlegs que estarà a la seva disposició, és fer més suportable, en la mesura del possible, la imprescindible i inestimable tasca que estan duent a terme en una situació tan delicada com l’actual”, ha explicat Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

L’objectiu és donar resposta d’aquesta manera a les preocupacions i les pors del personal sanitari, que es manifesten en estrès, ansietat i, fins i tot, depressió. Per mitjà d’aquest servei telemàtic i d’àmplia disponibilitat, s’espera proporcionar l’acompanyament que necessiten. El servei s’ofereix per videoconferència o telefònicament, amb sessions d’entre 20 i 30 minuts, ja que no es tracta d’una intervenció psicoterapèutica convencional, sinó d’una intervenció psicològica en unes circumstàncies molt excepcionals.

L’accés a aquest servei serà gratuït a través del telèfon 900 670 777 i amb un horari d’atenció de 9 a 22 hores, els set dies de la setmana. En una primera fase de desenvolupament s’espera atendre unes 1.000 trucades diàries, procedents de tot el territori nacional.

La resposta de la Fundació ”la Caixa” a la covid-19

La posada en marxa d’aquest servei d’atenció psicològica s’emmarca en les diferents iniciatives que està impulsant la Fundació ”la Caixa” per donar resposta a la crisi del coronavirus des de diferents vessants. Entre aquestes destaca la mobilització de professionals del Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, amb l’objectiu de donar suport a les unitats dedicades a les persones afectades pel coronavirus i els seus familiars.

L’accés serà gratuït, a través del telèfon 900 670 777 i amb un horari d’atenció de 9 a 22 hores, els set dies de la setmana. En una primera fase s’espera atendre unes 1.000 trucades diàries de tot l’Estat

La Fundació també intensifica els seus esforços amb l'objectiu d'atendre llars amb infants i joves en situació de vulnerabilitat vinculats al programa CaixaProinfància. Concretament, l’entitat ha destinat 3 milions d’euros extraordinaris a ajudes per a l’alimentació, que estan dirigides a més de 10.000 famílies.

A aquestes iniciatives de caràcter social, s’hi suma el suport a la recerca científica per lluitar contra la malaltia de la covid-19. Aquest suport inclou la col·laboració amb centres de referència internacional, com ara ISGlobal i IrsiCaixa.

Sobre la Fundació Galatea

La Fundació Galatea va ser creada l’any 2001 pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, arran de l’experiència del Programa d’Atenció al Metge Malalt (PAIMM), per vetllar per la salut i el benestar de tots els professionals de la salut i, per tant, garantir una millor qualitat assistencial als ciutadans.

Davant la situació de crisi sanitària provocada per la covid-19, la Fundació Galatea ha reorientat els seus recursos per oferir suport psicològic a través d’una plataforma en línia als professionals sanitaris amb malestar i sofriment emocional.