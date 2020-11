Petites solucions que salven vides

Mentre les autoritats sanitàries s’afanyen per trobar mecanismes per frenar la propagació d’una pandèmia d’abast mundial com el covid-19, hi ha indrets on les famílies fa temps que estan lliurant la seva pròpia croada perquè els seus fills no morin a causa de malalties que en situacions normals no reverteixen gravetat com el xarampió, la pneumònia o la diarrea. En situacions normals, el sistema immunològic dels més petits es reforça a través d’una cosa tan habitual com és la vacunació. De fet, cada minut les vacunes salven cinc infants d’una mort previsible, cosa que es tradueix en entre dos i tres milions de vides salvades a l’any. Podem afirmar, doncs, que les vacunes constitueixen la intervenció de salut pública de més impacte i més retorn per a la salut i l’economia.

L’any passat 14 milions d’infants al món no van rebre cap vacuna

Tot i així, tal com recullen des de l’Unicef, l’any passat 14 milions d’infants al món no van rebre cap vacuna i van quedar exposats a malalties i morts previsibles. Una xifra, alerten, que encara pot augmentar més com a resultat de les greus interrupcions dels serveis de vacunació arran del covid-19, especialment en indrets rurals remots, barris urbans marginals i àrees afectades per conflictes. I encara més: en països com la República Centreafricana, Somàlia, Txad, Guinea, Papua Nova Guinea o Sudan del Sud, les taxes de cobertura de la diftèria, el tètanus i la tos ferina no arriben al 50%. Això significa que més de la meitat dels nens estan desprotegits davant infeccions previsibles.

Protegir-los i protegir-nos

Tal com assenyala Javier Martos, director executiu d’Unicef Espanya, “és cabdal que els esforços en la lluita contra el covid-19 es complementin amb els altres, sense ajornar en cap cas els dedicats a la lluita contra altres malalties que segueixen allà, amenaçant la salut i la vida dels infants, sobretot els més vulnerables”. Al seu torn, Blanca Carazo, responsable de programes de l’ONG, destaca com la immunització esdevé “una de les intervencions de salut pública de més impacte, salva milions d’infants de malalties com el xarampió, la diarrea o la poliomielitis, però la cobertura global porta diversos anys estancada en un 85%, i no és suficient”.

"És cabdal que els esforços en la lluita contra el covid-19 es complementin amb els altres, sense ajornar en cap cas els dedicats a la lluita contra altres malalties que segueixen allà" Javier Martos Director executiu d'Unicef España

Un preocupant escenari de fons que li ha servit a l’Unicef per centrar un cop més gran part dels seus esforços en portar les vacunes als infants que més ho necessiten, una missió que aquest cop es materialitza en la campanya #PetitesSolucions. La campanya, llançada el 20 d’octubre, té un doble objectiu: conscienciar sobre la importància de la vacunació infantil i recaptar fons per als seus programes. I és que, tal com fa èmfasi Lucía Galán, pediatra i membre del Consell Assessor d’Unicef Espanya, “les vacunes són eficaces i segures, salven vides i són bones no només per a la salut dels nostres fills, sinó també per a les persones que els envolten”. “Els protegim i alhora ens protegim tots“.

Un escut protector

La campanya #PetitesSolucions de l’Unicef es basa en la idea que un petit flascó pot contenir prou poder per salvar una vida, ja que proporciona als infants un escut protector per fer front als letals virus i bacteris causants de malalties com la pneumònia, la poliomielitis, el xarampió o la diarrea. En aquesta iniciativa, l’entitat ha comptat amb la col·laboració del cantant i ambaixador d’Unicef Espanya David Bisbal, que ha prestat la seva imatge per a l’espot de campanya. A Catalunya també hi participen els actors Clara Segura i Carlos Cuevas, que han prestat la seva imatge i la seva veu per a l’espot en català, a més d’empreses aliades de l’organització, ambaixadors i amics de l’Unicef i altres personatges públics. Tots s’han unit per recordar que les vacunes són una solució senzilla i eficaç que ens segueix ajudant a evitar que milions d’infants morin per malalties previsibles i per demanar fons destinats als programes de l’Unicef.

Històries de vida

Com treballa l’Unicef la immunització al món?

D’ençà que el covid-19 va entrar en escena, l’Unicef ha donat suport als treballadors sanitaris d’arreu del món perquè prossegueixin la seva tasca de protegir els infants contra malalties com la poliomielitis, el xarampió o el tètanus. Vols saber com?

540x349 Vacunació de DTP a un nadó xinès el passat mes de març / UNICEF Vacunació de DTP a un nadó xinès el passat mes de març / UNICEF

Pequín (Xina), març del 2020

Un nadó de sis mesos rep la vacuna DTP (diftèria, tètanus, tos ferina) un mes després del que marca el calendari de vacunació. “Patíem per si ens contagiàvem arran de la visita al centre mèdic per vacunar-lo”, reconeix la seva mare.

540x358 Al Nepal cal fer caminades de dues o tres hores per poder arribar a vacunar infants que viuen en determinats pobles / UNICEF Al Nepal cal fer caminades de dues o tres hores per poder arribar a vacunar infants que viuen en determinats pobles / UNICEF

Nepal, juliol del 2020

Un infant espera ser vacunat. Deepika Shahi, infermera que treballa al país, explica que, al poble de Mugum Karmarong, “cal caminar de dues a tres hores entre assentaments per realitzar la campanya de vacunació, i anar porta per porta per informar la població sobre mesures preventives”. Així han aconseguit arribar a 200 llars. “No és fàcil –apunta–, però cal fer-ho”.

540x362 Vacuna oral contra la poliomielitis / UNICEF Vacuna oral contra la poliomielitis / UNICEF

Uganda, abril del 2020

El Najib rep la vacuna oral contra la poliomielitis. Es tracta d’una de les 3.842.000 dosis de vacuna antipoliomielítica oral bivalent que l’Unicef va adquirir al país per ajudar a continuar aquests serveis d’immunització.

540x360 A Kosovo s'han pogut reprendre les vacunacions després de dos mesos aturades / UNICEF A Kosovo s'han pogut reprendre les vacunacions després de dos mesos aturades / UNICEF

Kosovo, maig del 2020

Vacunació d’un nen un cop represos els serveis d’immunització després de dos mesos de suspensió a causa de la crisi del coronavirus.