Comença la cursa electoral més atípica i incerta

Un mes i mig després que Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva presentessin la dimissió, comença oficialment el compte enrere perquè el Barça tingui un nou president. La comissió gestora ha convocat formalment les eleccions amb la publicació de l'anunci electoral. Uns comicis que seran el diumenge 24 de gener i que, per primera vegada a la història del club, tindrà múltiples seus, a Catalunya (Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa) i a fora (Palma, València, Madrid, Bilbao, Sevilla i Andorra).

Si en alguna cosa coincideixen a dir dels equips de campanya és que les eleccions són de les més obertes de la història del club. Entre d'altres coses, perquè no hi ha un candidat continuista clar. Però també perquè se celebraran enmig d'una pandèmia i perquè els aspirants hauran de recollir els 2.257 avals durant les festes de Nadal. Passar el tall de les firmes és, sens dubte, el primer gran repte. No seria estrany que dels nou, més de la meitat quedessin fora de combat en aquest primer assalt.

La recollida de firmes serà del 23 de desembre a l'11 de gener i la campanya electoral començarà formalment el divendres 15 de gener. Però en realitat ja fa setmanes, fins i tot mesos, que els precandidats estan remenant la cua. Alguns, els menys mediàtics, per donar-se a conèixer entre la massa social. I d'altres, simplement, organitzant la logística per recollir els avals i, un cop superat el tall, fer el salt a la llotja del Camp Nou.

Recollir signatures, el primer pas

A excepció de Pere Riera, que tindrà la seu a Sant Cugat, la resta de precandidats tindran un local al centre de Barcelona o ben a prop del Camp Nou. Ara bé, saben que no en tindran prou amb això i ja porten molt de temps treballant per teixir una logística que permeti recaptar aquests avals arreu del territori, fins i tot porta per porta. Els aspirants que van col·laborar amb la moció de censura -l'impulsor, Jordi Farré, a més de Víctor Font i Lluís Fernández Alà- confien que la mateixa xarxa de voluntaris que els va permetre recollir més de 20.000 butlletes els servirà ara per aconseguir les signatures per ser candidats. Tot i que hi ha un parell de diferències. La primera és que durant la moció tots els suports tenien el mateix objectiu -derrocar Bartomeu- mentre que ara cadascú haurà de seduir el soci pel seu compte. La segona, les possibles duplicitats d'aquells socis que, per quedar bé, avalin més d'un aspirant: en aquest cas s'invaliden totes les butlletes.

Els aspirants intenten seduir les penyes, on hi ha un 20% dels socis

Sense partits a l'estadi ni possibilitat de fer actes massius de campanya, el món digital ha guanyat pes. I l'interrogant és saber quin paper tindran les penyes en aquests comicis. Gairebé tots els precandidats s'hi han posat en contacte, tant amb les de Catalunya com amb les de la resta de l'Estat. Toni Freixa, Emili Rousaud, Xavi Vilajoana, Jordi Farré i Lluís Fernández Alà, per exemple, porten setmanes reunint-s'hi a través de la plataforma Zoom, i noms com Víctor Font han mantingut trobades regulars amb socis per explicar el seu projecte. El club calcula que, del total de socis, al voltant del 20% estan inscrits en una penya. Fins i tot alguna de les seus socials es pot convertir en un punt de recollida de suports. Durant el procés de la moció de censura, algunes penyes ja van acceptar butlletes per derrocar Bartomeu, encara que fos d'amagatotis, per no comprometre's de cara a la directiva.

Cop d'efecte de Laporta

Joan Laporta obria foc ahir desplegant una lona gegant de 1.000 metres quadrats al costat del Bernabéu, a escassos 150 metres de l'estadi del Reial Madrid. Era la primera vegada que un candidat feia campanya a la capital de l'Estat. Un acte mediàtic amb el que espera guanyar-se el favor dels gairebé 4.400 socis que no viuen a Catalunya, tot i que només una part podran exercir finalment el dret a vot, perquè no tindran a l'abast un punt de votació. També, en part, per aquest motiu els candidats que tenen una ideologia marcadament independentista han moderat el seu discurs polític.

Un dels grans problemes serà mobilitzar el soci. I és que, malgrat que els comicis siguin descentralitzats, el covid pot condicionar la participació, sobretot de la gent més gran. Tot just s'estarà començant el procés de vacunació i els experts temen que pugui arribar la tercera onada de la pandèmia. Fins i tot s'ha arribat a especular amb un possible ajornament electoral. Ara, però, aquesta opció està descartada, almenys si no hi ha cap restricció en la mobilitat.

Són dies d'enquestes. La majoria de precandidats han encarregat el seu propi sondeig per saber la intenció de vot. Per ara, però, amb nou noms sobre la taula, les enquestes no mostren resultats prou concloents. Almenys, difereixen en funció de la candidatura. Serà més endavant, un cop es conegui quins són els candidats definitius, que les enquestes permetran endevinar el resultat final. D'aquí un mes el Barça tindrà nou president.