Font, Freixa i Laporta ja es veuen candidats a la presidència del Barça

Fins a onze socis van acudir al Camp Nou per recollir les butlletes per convertir-se en candidats a la presidència del Barça, però nomes un grup molt reduït aconseguiran passar el tall. Víctor Font, Toni Freixa i Joan Laporta són els tres que asseguren tenir, a falta de 48 hores perquè expiri el termini, els avals necessaris que demana el procés electoral. La resta apuren les opcions en els últims dos dies de recollida de suports.

La pandèmia i el nombre elevat de precandidats –onze, tot i que no tots comptaven amb un equip realment solvent que aspirés a la presidència– han condicionat un procés de recollida que no ha evolucionat amb el pas dels anys. Traves afegides que han provocat que les previsions, molt optimistes a l'inici del procés, acabessin sent paper mullat en la majoria dels casos.

Tot i que a les precandidatures són molt gelosos de revelar els números concrets, les fonts consultades per l'ARA apunten que la de Joan Laporta serà la que més firmes reculli, superant les 5.000. A l'expresident l'ha afavorit aquest context de recollida, perquè ha pogut treure partit del seu concepte de personatge mediàtic i conegut per la massa social blaugrana. Tot i així, no ha sigut fins als últims dies, quan han arribat les butlletes repartides pel territori, que ha respirat tranquil.

El segon a passar el tall serà Víctor Font. L'empresari, que concorre per primer cop a les eleccions, pot arribar a acostar-se a les 4.500 butlletes. Sempre, esclar, que es confirmin els pronòstics i rebi les paperetes que té escampades arreu del país. Ara bé, no va ser fins a aquest divendres a la tarda que van arribar físicament a superar el tall, tot i que al final passaran el número amb escreix. El tercer a la llista és Toni Freixa, que pot acostar-se a les 3.000, segons fonts del seu equip.

Esgotant terminis

En canvi, són moments de presses i corredisses a les altres precandidatures, que s'han enganxat els dits per les circumstàncies que han envoltat aquest procés de recollida i, especialment, el confinament municipal i el temporal Filomena. Però aspirants com ara Agustí Benedito, Xavi Vilajoana, Emili Rousaud i Jordi Farré no llancen encara la tovallola. Segons expliquen a les seves seus, els calen entre 400 i 1.000 firmes per passar, i l'èxit de l'empresa passa perquè aquelles butlletes repartides arreu del país tornin degudament firmades abans d'expirar el termini.

En el cas concret de Rousaud, el que va ser directiu de Bartomeu assegurava aquest dissabte que ja ha superat la barrera de les 2.000 butlletes. Tots tenen fins dilluns a la tarda per recollir-ne 2.257. Ara bé, possiblement en necessitaran alguns centenars més, ja que corren el risc que s'invalidin, bé per irregularitats o bé perquè alguns socis hagin donat suport a més d'un aspirant: en aquest cas, s'invaliden tots els suports. El dia 11 sortiran de dubtes.