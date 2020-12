Toni Freixa: "Núñez no hauria fet les barbaritats que ha fet Bartomeu"

Toni Freixa (Barcelona, 1968) explica que una bona part de la seva vida ha girat al voltant del Barça. Directiu del club del 2003 al 2005 –quan va dimitir–, i del 2010 al 2015, va intentar ser president per primer cop fa cinc anys. Ara l'advocat hi torna.

Són nou precandidats. No creu que són molts? Que hi ha massa atomització just en un moment tan complicat?

És una nota distintiva de l’extraordinària dimensió del Barça. Podria semblar excessiu, però ho trobo normal. El 2013 van ser vuit precandidats i van passar el tall sis, el 2017 van ser set i en van passar quatre. Aquest cop en tenim un més, però forma part de la història del club...

Ha compartit un projecte amb Rousaud i Vilajoana, el de la directiva de Sandro i Bartomeu. És possible una unió de forces?

No comparteixo la premissa. No he compartit projecte amb ells perquè vaig ser directiu del 2010 al 2015, sens dubre el millor període recent de la història del club tant per nombre de títols com per les dades econòmiques, la reforma dels estatuts o la construcció d'una ciutat esportiva que feia anys que estava aturada... Aquell mandat no té res a veure amb el del 2015 al 2020. Rousaud i Vilajoana són clarament continuistes. El 2015 ja em vaig presentar a les eleccions alertant dels paranys de la gestió. I ho vaig fer després d’un triplet, quan es podia pensar que tot era meravellós.

És possible trobar la unitat al barcelonisme?

La unitat del barcelonisme es demostra sabent quin lloc has d’ocupar en cada moment. El 2015, quan vaig saber el resultat de les eleccions, vaig anar a felicitar el meu president desitjant-li sort i em vaig mantenir en la meva línia. No tots els precandidats poden dir el mateix.

Sembla que algunes enquestes indiquen que Laporta i Font van al davant. Ho veu així?

No conec cap enquesta entre socis, entre mitjans de comunicació sí que en conec, sí... però voten els socis. Sí que detecto un interès en sectors d’opinió perquè el candidat sigui d’un determinat perfil, fent difondre aquesta teoria, però entre els socis és diferent.

"Detecto partits polítics que es mullen molt a favor de candidats de determinat perfil"

Interessos polítics?

Sí, detecto partits polítics que es mullen molt. Però no només polítics, també hi pot haver interessos empresarials o mediàtics que dominen el discurs.

Treballen amb un escenari amb tres candidats finals?

La nostra feina és fer arribar als socis el nostre missatge, no pensar en pronòstics. Som conscients que el soci del Barça ens identifica com l’única proposta que aglutina coneixement, experiència i seny. Tres qüestions bàsiques. No pots posar el teu patrimoni en mans d’algú que no sàpiga gestionar, sense experiència. Algú en qui no puguis confiar. I això només ho tenim nosaltres.

L’han definit com el candidat nuñista. Li molesta?

No, és un honor. No sé si ho soc, però Núñez va ser un gran president els 22 anys de mandat i va marcar una línia de responsabilitat que precisament aquest junta no ha tingut. Em fa gràcia quan diuen que Bartomeu era nuñista. Núñez no hauria fet les barbaritats que s’han fet últimament amb la gestió esportiva.

Critica la gestió de Bartomeu però defensa que la moció de censura no era justa...

Sí, perquè és la primera vegada que veig a la meva vida que una junta que ja ha dit que plega rep un vot de censura. Crec que no tenia sentit, a part d’introduir un element problemàtic, perquè els resultats econòmics del mandat 2020-21 els assumirà la junta que entra. I no totes les juntes ho acceptaran. Recordo que el senyor Laporta va estar queixant-se dels famosos vuit dies del seu primer mandat del 2003. No hauria costat res deixar acabar aquest mandat complicat.

Malgrat que critica Bartomeu, es va definir com a continuador...

Sí, allò ben fet s’ha defensar. No volem fer fora Jasikevicius, Pedri, Ansu Fati, la projecció del femení... Algunes coses s’han fet molt bé. Cal mantenir aquest punt d’optimisme. Qui entri no es trobarà un solar com sento dir. No caldrà fer un club nou o fer una revolució. Hi ha una base per treballar amb coneixement. Aquest és l’esperit continuador, no en el sentit d’estar identificat amb Bartomeu.

Què no mantindria segur del mandat de Bartomeu?

El desconeixement sobre quina és la idea de joc que tenia el Barça, per exemple, canviant de director esportiu cada temporada. Venim amb una idea molt clara que mantindrem i ens permetrà trobar els resultats esportius, que obren la porta als resultats econòmics. Van lligats, de fet. I cal un model de gestió gens presidencialista. No em dedicaré a decidir amb dues persones al meu despatx. M’acompanya un equip que coneix el Barça.

El forat econòmic és important. Laporta parla d’un pla de xoc, Font d’una auditoria general... Què cal per evitar la fallida econòmica?

Cal renegociar els deutes del club. La crisi arriba motivada per la pandèmia. També per la gestió, però especialment per la pandèmia. Un cop es pugui tornar a obrir l'estadi i les botigues es podrà anar sortint de la crisi. Però sí, calen noves fórmules per generar recursos. I les tenim.

Va dir que volia que el Camp Nou tornés a ser dels socis, però va formar part de la junta que va fomentar l’entrada del turisme massiu a l’estadi.

No va ser així. El 2010 es va organitzar millor l’àrea social i es va aturar aquell projecte que tenia Ferran Soriano d’un milió de socis, per centrar-se a cuidar el soci. L'obsessió per fomentar els ingressos i el Seient Lliure va venir després. Creiem que podem recuperar els socis fidels a la graderia amb el turisme, no oblidem que la capacitat és de 99.000 i la mitjana d’espectadors és de 77.000.. També volem fer créixer la graderia d’animació. L’Espai Barça ens hi ajudarà.

"¿Neymar? No podem ofendre la massa social del Barça fent tornar un jugador que no ens ha tractat bé"

No ha parlat gaire de noms. No fitxaria Neymar, per exemple? Creu que els altres candidats fan volar coloms?

Quan algú expressa el desig de fitxar algú, parla d’un desig. Ara, en aquesta data, ningú pot parlar d’acords. El soci és llest, no es deixa enganyar. Sobre Neymar, el Barça s’ha de fer valer. Neymar ja ens en va fer una quan se'n va anar, però també hi ha causes judicials damunt la taula. No podem ofendre la massa social fent tornar un jugador que no ens ha tractat bé. A més, segons els experts Neymar no està entre els trenta millors del món. Quan juga sí que és dels tres millors. El tema és quan juga. No ha tingut un rendiment regular en tres anys.

Com s'ha de gestionar la renovació de Messi?

No volem parlar del futur de Messi. És un tema que no li fa bé. Ni a ell ni a l’equip. L’hem de deixar tranquil. Quan arribem al club ho gestionarem, sempre posant els interessos de l’entitat per damunt fins i tot del millor jugador de la història. Tant de bo pugui continuar aquí.

És a dir, no es faran esforços titànics perquè es quedi?

S’ha de gestionar el tema amb responsabilitat. I aquests últims anys hi ha hagut una gestió irresponsable que ha donat als jugadors tot el que demanaven i, tot i això, no estaven contents. Si el club marca una línia, es diu la veritat i s’és transparent, no hi haurà problema amb els jugadors i amb l’entitat, que estarà ben gestionada.

Com encaixa Ronald Koeman en el seu projecte esportiu?

Jo ja hi confiava quan alguns candidats deien que era un pedaç. Quan hem donat confiança als nostres tècnics ens ha anat molt bé. Ho va fer Núñez amb Cruyff, Laporta amb Rijkaard… Koeman ha de tenir la nostra confiança per complir el seu contracte.

Què faria amb Xavi Hernández?

Xavi no és de ningú. Que hi hagi gent que expliqui que hi manté converses no significa que hi hagi més gent que en tingui. Cadascú té el seu estil. M’agrada respectar la seva figura. Serà segur entrenador del Barça. Quan jugava era una prolongació del tècnic al camp.

Va anar dimecres a Madrid, a la seu de la Lliga. Per què?

Estem treballant. No ho expliquem, però treballem. Vaig tenir una reunió pensant en el Barça. Fa disset anys que soc al món del futbol. Lliga, federacions, clubs, representants… Els conec a tots! M’és fàcil anar a la Lliga per parlar del Barça.

Va parlar amb Javier Tebas?

Són reunions privades. El contingut va ser el Barça i la seva participació en la Lliga. Allà es prenen moltes decisions que afecten la vida esportiva, econòmica i social del club. Tenir aquestes reunions forma part de les meves obligacions com a candidat.

"Ens hem alineat amb el Madrid contra la Lliga i no pot ser"

Creu que ha faltat feina bruta als despatxos?

No sé si bruta, però per exemple amb la Lliga ens hem alineat amb el Reial Madrid en tot. El que hem de fer és una altra cosa. Hem de ser conscients que Tebas i Florentino Pérez no tenen una bona relació. I el que no podem fer és posar-nos amb el Madrid en contra de la Lliga. Puc dir coses com aquestes perquè les conec.

Quantes dones porta a la seva candidatura?

Més de quinze entre directives i equip de treball. Ara bé, si el que volem és defensar la igualtat, tampoc cal posar el focus en les dones i fer presentacions amb dones com si fossin una cosa diferent dels homes. Homes i dones som en els processos de presa de decisions indistintament.

Com es porta amb Laporta? Toparia amb ell al carrer?

Sempre he tingut una bona relació amb ell. Ell és veritat que depèn del dia. Dies que sí, dies que no, que passen coses. M’és difícil contestar la pregunta. Per part meva, cap problema.

I amb Víctor Font?

Hem coincidit menys, però tenim una relació correcta.

Si no s'hi presentés, a quin candidat votaria?

Qui aglutinés els requisits necessaris. Ser honest, dir la veritat, tenir coneixement, seny, lideratge i un bon equip. No sé si en trobaria algun així entre els que s'hi presenten.

I qui no votaries?

No assenyalaré ningú.

Toca votar amb seny, però les campanyes apel·len al seny i a la rauxa.

Els catalans som una barreja de les dues coses. Nou candidatures ho demostren.

Per què vol ser president del Barça? Hem vist escortes, amenaces, problemes judicials… Veient-ho tot, per què vol fer el pas?

És conseqüència d’un procés. El 2003, quan el president Laporta va confiar en mi, no pensava en aquesta possibilitat. Després dels anys he vist que tinc capacitat, coneixement i experiència per poder servir un club que és part de la meva vida. No entenc la meva vida sense el Barça. Vull servir el club que m’estimo.

Entén els socis que volen girar full de la generació 2003-2020?

El 2003 els socis van voler girar full, però no crec que ara sigui igual. Aquest període ha tingut directius de procedències molt diverses. La junta del 2003 era una, a Laporta li van plegar disset directius, Rosell va dimitir… Han passat tantes coses que no crec que es pugui explicar d’una manera unívoca.