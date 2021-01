Laporta: "Si no se celebren les eleccions del Barça serà un frau a la democràcia"

"Seria un frau democràtic no celebrar aquestes eleccions. El Barça necessita acabar amb el desgovern que té ara com sigui, aprofitar el mercat d'hivern... Hi ha prou mesures, i se'n podrien adoptar fins i tot més, per garantir la participació dels 45.000 socis que anirem a votar", ha sentenciat el candidat a les eleccions del Barça Joan Laporta a l'acte que ha organitzat aquest dimecres per presentar el seu programa econòmic.

L'han acompanyat a la seva seu electoral Joan Casas, exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya; Jaume Giró, membre de la seva junta, i Àlex Barbany, empresari de llarga trajectòria a l'univers de l'entreteniment.

Abans d'entrar en matèria, Casas ha fet un breu diagnòstic de la situació econòmica del club: "Intuïm quin és el punt de partida, però no tenim tota la informació. El Barça fa una activitat amb capital propi i extern. I actualment la majoria dels recursos que té són externs, fet que augmenta l'endeutament. L'estructura financera que tenim està construïda principalment amb deutes. Per tant, els projectes de futur han d'estar ben dissenyats en l'àmbit financer. No pot ser que el club tingui 1.000 milions d'ingressos no rendibles".

Giró, empresari que ha treballat a La Caixa, Gas Natural i Repsol, ha centrat la seva exposició en el control de la despesa i la reducció del deute que té una entitat que, segons ell, és víctima "des del 2017 de la maledicció de la riquesa sobtada després del traspàs de Neymar per 222 milions d'euros". "El Barça no ha tret rendiment al seu volum de negoci perquè la planificació esportiva no ha anat de la mà de l'econòmica. Ha pagat salaris esportius per sobre de la mitjana que s'estava pagant a altres clubs punters del món", ha argumentat.

La punta d'aquesta massa salarial l'encarna Leo Messi, que acaba contracte al juny i encara no ha anunciat les seves intencions. Sobre aquesta circumstància, Giró ha fet la lectura següent: "La massa salarial ha crescut tant segurament per falta d'un projecte guanyador i de lideratge, cosa que ara hem de prioritzar. Si aconseguim fer un projecte il·lusionant, probablement no podrem ser el club que més pagui del món, però tindrem elements per convèncer els jugadors".

Giró ha explicat que el seu pla a curt termini passa per contenir la despesa de la gestió operativa –la que no respon a la massa salarial– fins al curs 22/23. També planteja una planificació de plantilles "amb criteri esportiu, econòmic i visió a llarg termini" per evitar la necessitat d'operacions per salvar els comptes –Arthur i Cillessen– i aturar recents fitxatges estrella amb poc retorn a la gespa. "En els últims deu anys el club ha invertit 1.600 milions d'euros en fitxatges, 980 dels quals en els últims tres anys", ha recordat.

Un altre aspecte important dels que ha explicat Giró és l'emissió de deute per dues vies. Una amb bons dirigits a fans de tot el món "que vulguin ajudar a baixar les tensions que tenim actualment". I una altra d'"institucional", dirigida a inversors professionals, regulada per la CNMV i que es tornarien en tres anys. "Amb això pagaríem venciments pròxims i podríem no deixar d'invertir", ha vaticinat.

El concepte de Barça Experience Center

Pel que fa a la recerca de nous ingressos, Àlex Barbany creu que el Barça "ha de canviar una miqueta el xip" i buscar ser referència en el món de l'entreteniment, explotant la marca Barça, que, segons ell, és "l'actiu més important del club". "El Barça té aconseguit l'impacte emocional, però ha de treballar la manera de monetitzar aquest sentiment", ha afegit.

Sobre els patrocinadors, Barbany proposa "recuperar la seva confiança", recuperar el patrocinador " premium", que estarà entre els principals i els globals, i una estratègia per "incrementar en tres anys un 50% dels ingressos per patrocinadors fins als 250 milions". Barbany també ha parlat de fer que les Barça Academy siguin "més universals", més pensades "des de l'abast social i no tant des del vessant econòmic", i de construir Barça Experience Centers a les capitals de tot el món. "Ens neguem a pensar que la globalització del club passi només pels canals digitals", ha justificat.