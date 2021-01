El vot per correu pot endarrerir la data de les eleccions

Les eleccions a la presidència del Barça seran, com a molt aviat, el diumenge 7 de març. I en funció de la logística per activar el vot per correu, es poden arribar a endarrerir alguna setmana més. Els tres candidats, Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa, van mantenir una nova reunió de treball amb el president de la comissió gestora, Carles Tusquets, durant la qual es va parlar de la data dels comicis però també es va tancar definitivament la porta a l’arribada del central Eric García en aquest mercat d’hivern.

“Estem treballant entre tots perquè les eleccions siguin el més aviat possible, però el club ens ha demanat marge per acabar de tancar el calendari electoral”, explicava Font a la sortida d’aquesta reunió, que es va celebrar a les oficines del Camp Nou i que va durar una hora i mitja. A grans trets, els tres aspirants van estar d’acord amb les qüestions tractades relatives al calendari electoral. “Sempre que es garanteixi que tots els socis poden votar, no hi haurà cap problema”, afegia Freixa. Mentre que Laporta, crític perquè al seu entendre “aquest diumenge 24 [de gener] ja s’hauria pogut votar amb el certificat de responsabilitat”, va insistir en la reunió que el club “no pot estar més temps sense president perquè això provoca desgovern”.

La decisió definitiva es prendrà dimarts vinent, en la reunió de la junta gestora, ens que segueix al capdavant del Barça de manera provisional mentre no s’hagin pogut celebrar les eleccions. Tot i que inicialment s’havia obert la porta a avançar els comicis -un cop la Generalitat havia aprovat el decret llei per permetre la votació postal-, finalment no podran ser abans del dia 7 de març, tal com va reconèixer Tusquets als presidenciables. Dependrà del servei de Correus. “Si s’ha d’ajornar, no s’aniria gaire més enllà. Si no pogués ser el 7 seria el 14, segurament”, comentaven fonts del club.

Aleñá hauria finançat Eric García

El calendari electoral no va ser l’únic tema central de la trobada d’ahir. També es va parlar d’Eric García, aprofitant que Ronald Koeman va ser a la reunió durant uns minuts. El tècnic del primer equip va saludar els presidenciables i va fer la seva carta als Reis particular. Però els desitjos no seran atesos. “És un home de club i ha comprès perfectament la situació”, deia Laporta, que va oposar-se frontalment a la incorporació del jugador, que acaba contracte a l’estiu. Font va demanar que s’intentés agilitzar la seva arribada en forma de cessió, o que s’assegurés ja el fitxatge. Ara bé, Tusquets no tancarà aquesta operació i s’esperarà que sigui el nou president qui l’afronti.

El principal argument que va exhibir Carles Tusquets davant dels presidenciables per tancar la porta a l’arribada imminent d’Eric García és la situació aconòmica delicada del Barça. Tanmateix, segons ha pogut saber l’ARA, el club hauria pogut obtenir set milions d’euros aquest hivern si hagués acceptat el traspàs de Carles Aleñá. Els Wolverhampton Wanderers, de la Premier League, van oferir aquesta quantitat per quedar-se amb el migcampista. Però la junta gestora no va veure clara l’operació i va decidir declinar la proposta. Finalment, Aleñá continua sent propietat del Barça però, per la falta de minuts, ha acabat marxant al Getafe aquest mes de gener en condició de cedit.