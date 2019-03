Un any fora, el programa més demanat

Més enllà del popular i conegut programa d’intercanvi Erasmus, s’incrementa la xifra d’alumnes preuniversitaris i postuniversitaris que decideixen cursar un o més anys a l’estranger, sobretot en països de parla anglesa.

Es tracta d’una experiència enriquidora i cada any més ben valorada pels adolescents i les famílies. Ho demostren les dades d’ASEPROCE, l’Associació Espanyola de Promotors de Cursos a l’Estranger, que aplega 48 empreses que ofereixen i gestionen cursos a l’estranger, sobretot en països de parla anglesa com els EUA, el Canadà, Irlanda i el Regne Unit. De fet, la xifra ja supera els 12.000 estudiants, entre 14 i 18 anys, que opten per aquesta opció, vista com una inversió de futur i un aprenentatge global: “Normalment van a viure amb una família però també hi ha programes en escoles i residències. Més enllà de consolidar l’idioma, en tornen més madurs, amb més capacitat de decisió, saben integrar-se i aprendre en qualsevol entorn i són més oberts”, explica Marta Galea, secretària general de l’entitat.

Tant ASEPROCE com moltes de les agències que aglutina seran presents com cada any al Saló de l’Ensenyament explicant els detalls dels seus programes i cursos. British Summer, una de les empreses amb més experiència i demanda del sector, envia anualment 200 nois i noies per passar un curs de secundària a fora: “Aquesta opció està en alça per tres factors: 1. Les famílies saben que tenir l’anglès adquirit és fonamental i quan tornen el parlen perfectament. 2. Tots plegats viatgem més i per tant sabem que tenir una formació internacional és un plus. 3. Valoren els avantatges i el cost de marxar un any respecte a marxar un trimestre o un mes”, explica Loïc Malsh, el director.

Noves i segones oportunitats

Més enllà de la possibilitat de marxar un curs preuniversitari, les opcions de cursar tot un grau i/o un màster a fora també van a l’alça. Edducaffairs és una assessoria especialitzada en estudis superiors (graus i màsters) a l’estranger que ofereix opcions educatives noves i diferents. El Regne Unit és la destinació preferida de molts estudiants que valoren un sistema educatiu dinàmic i participatiu que els ofereix un ampli ventall d’opcions per escollir. “La principal demanda la tenim al Regne Unit. Els graus són de tres anys i els màsters en duren un. Es pot fer el grau i un any de pràctiques o el grau i el màster en quatre anys. Hi ha moltes opcions i facilitats”, explica Vanita Manghnani, la directora. “Hi ha molta gent que no sap que el govern britànic finança la matrícula als alumnes de grau. O que ofereix 10.250 lliures als estudiants de màster que poden gastar en despeses de matrícula o en costos de vida. Això anima a provar-ho molta gent que d’entrada no s’ho podria permetre. Després s’ha de tornar, a poc a poc, però d’entrada -si els necessites- ja tens els diners”, afegeix.

British Council també serà al Saló Futura, exercint d’enllaç entre les universitats de casa nostra i les del Regne Unit. “Cada any informem entre 1.500 i 2.000 joves que estan interessats en marxar fora. Els que finalment se’n van ja han fet una preselecció molt acurada i saben perfectament què volen estudiar”, explica Carolina Jiménez, directora d’educació superior de British Council a Espanya. “Se’n van com a nois i noies i en tornen com a petits homes i petites dones”, conclou.

Un curs a l’estranger amb garanties

La norma ASEPROCE defineix els requisits per assegurar-nos que els estudiants viatgen amb una empresa 100% legal:

Legalitat: S’exigeix als associats els requisits legals que fan referència a la contractació de personal, a l’Administració Pública, a les llicències i les assegurances per garantir la seguretat i qualitat del servei.

Transparència: La informació que han de rebre les famílies ha de ser per escrit, de forma clara, transparent, veraç, fàcil d’entendre i llegible.

Informació i gestió: Es verifica la gestió de l’estada de l’estudiant en un altre país mitjançant la signatura de contractes clars i per escrit amb els clients i les institucions educatives.

Monitors, ensenyament i allotjament: El codi d’autoregulació preveu la competència dels monitors que acompanyen els estudiants i la qualificació del professorat. També determina el pla d’estudis, l’ensenyament i les instal·lacions docents perquè l’alumne tingui uns estudis de qualitat.

Assistència i suport: S’exigeix l’assistència personalitzada i un suport permanent al llarg de l’estada de l’estudiant.