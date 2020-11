Un acusat del 17-A va dir als mossos que feien "un prototip de petard" a Alcanar

Després de l'impacte dels vídeos d'alguns dels terroristes del 17-A quan preparaven explosius a Alcanar, el judici ha continuat a l'Audiència Nacional amb els testimonis dels mossos d'esquadra que van liderar la primera investigació policial dels atemptats. Són els que llavors eren els caps de l'Àrea Central d'Informació Exterior i la Unitat Antiterrorista. "Quan hi ha l'explosió d'Alcanar el primer que es pensa és que sigui un laboratori de drogues", ha explicat un dels agents, que d'entrada van descartar els vincles amb una acció terrorista. No va ser fins a les 19.30 h del 17 d'agost, quan van veure que a la furgoneta que havia atropellat mortalment 14 persones a la Rambla hi havia el passaport de Mohamed Houli Chemlal -ferit a Alcanar i un dels tres acusats al judici-, que van relacionar l'explosió amb els atemptats i van ordenar detenir Houli.

Amb Houli hi havien parlat com a testimoni una hora abans de l'atemptat a Barcelona, quan encara era a urgències de l'hospital. "Ens va dir que tenien una habitació amb fundes de coixí amb pólvora perquè volien fer un prototip de petard. També que al garatge hi havia una vintena de bombones de butà i que tenien garrafes amb material químic que un d'ells havia tret de l'empresa on treballava", ha relatat un dels mossos que li va prendre la declaració, que ha sigut el tercer testimoni que ha intervingut en la segona sessió del judici. Però com que Houli no va mencionar que preparaven explosius, els agents no van lligar caps fins que van trobar el seu passaport a la furgoneta. Aleshores el van interrogar, ja com a detingut, la matinada del 18 d'agost -després de l'atemptat a Cambrils-, quan va admetre que alguns membres elaboraven explosius.

En aquesta jornada del judici també s'han vist clares les estratègies dels advocats que defensen Houli i Driss Oukabir, un altre dels acusats. L'advocada de Houli ha aprofitat els testimonis per intentar remarcar que el seu client va contribuir a la investigació policial, però els mossos li han restat molt pes perquè, excepte que fabricaven explosius, el que va aportar en les seves cinc declaracions no va servir ni per a les detencions ni per evitar cap altra acció. Davant la insistència en les preguntes de l'advocada, el jutge Alfonso Guevara l'ha tallat per dir-li que és el tribunal i no un testimoni el que pot aplicar una reducció de la pena a Houli per col·laboració. Guevara ha tornat a mostrar poca paciència amb els lletrats.

"Precaucions" pels antecedents

Al seu torn, l'advocat d'Oukabir ha intentat desmuntar els indicis que situen el seu client dins la cèl·lula de Ripoll. El que ha demanat als mossos -que no s'identifiquen pel nom i només se'ls pot sentir- és com van poder ubicar Oukabir a Alcanar. Els agents han admès que és un testimoni protegit qui el reconeix prenent el sol al xalet i amb un cotxe a Sant Carles de la Ràpita, tot i que la posició del seu mòbil, a diferència d'altres membres del grup, no surt mai a Alcanar. Tampoc han pogut demostrar si s'havia relacionat amb l'imam. Els mossos han argumentat que Oukabir tenia un historial policial i que "la gent amb antecedents pren precaucions per no ser detectada".

651x366 Driss Oukabir durant la primera sessió del judici a l'Audiència Nacional / FERNANDO VILLAR / EFE Driss Oukabir durant la primera sessió del judici a l'Audiència Nacional / FERNANDO VILLAR / EFE

Així mateix, han exposat que el febrer del 2017 Oukabir havia fet cerques a internet sobre què deia l'Alcorà de matar cristians i han recordat que del 2 al 13 d'agost va fer un viatge al Marroc en què va comprar tres mòbils. Un viatge que, segons els mossos, va ser un "ritual religiós de curació" i durant el qual va fer cerques d'excavadores. Tant a l'anada com a la tornada, el seu germà Moussa i Al-Houssaine Abouyaaqoub -abatuts a Cambrils- el van traslladar a l'aeroport. Els mossos han afegit que Driss Oukabir va respondre el 13 d'agost a la mitjanit una trucada d'un dels 13 mòbils conspiratius de la cèl·lula, que són els telèfons que utilitzaven per fer les cerques i les gestions. També han remarcat converses d'Oukabir amb integrants del grup vinculades al lloguer de la furgoneta de la Rambla, que estava al seu nom.

Rebutjat un informe d'Es-Satty

La imatge del segon dia del judici ha sigut la carta de comiat que va deixar Saïd Aalla, abatut a Cambrils, a la seva família. S'ha mostrat la nota, escrita en castellà, en què Aalla demanava perdó als pares "per les molèsties" causades i els encarregava vendre les seves coses per cobrir els deutes: "1.000 euros a la mare, 1.000 al germà i el que sobri als pobres". En aquest sessió, el jutge també ha rebutjat un informe pericial que havia presentat l'advocat dels pares del nen de Rubí mort a la Rambla. És un document que conclou que l'informe del Marroc que compara la mostra d'ADN de l'imam Abdelbaki es-Satty trobada a Alcanar amb la de familiars seus "no compleix els estàndards mínims requerits".