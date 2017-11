Compte enrere per a l’activació de la zona de baixes emissions a les Rondes de Barcelona

“L’establiment de la primera zona de baixes emissions de Catalunya és una aportació bàsica per a la millora de la qualitat de l’aire i, en conseqüència, de la salut dels ciutadans”. Amb aquestes paraules, Carles Conill, director de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), exposava la posada en marxa de la campanya de comunicació conjunta de l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona, que servirà per explicar als ciutadans de la metròpolis barcelonina que, a partir de l’1 de desembre i en episodis d’alta contaminació, es restringirà la circulació als vehicles privats més contaminants i per períodes determinats. Serà a causa de l’entrada en funcionament de la zona de baixes emissions (ZBE) de l’àmbit Rondes de Barcelona. Aquestes restriccions s’aplicaran de 7 h a 20 h a partir de l’endemà que la Generalitat de Catalunya declari un episodi de contaminació atmosfèrica -que es preveu que tenen lloc de dues a tres vegades en el transcurs d’un any i que succeeixen quan el nivell de contaminació en òxids de nitrogen supera els barems establerts-. A partir del 2020, la ZBE entrarà en funcionament de forma permanent.

540x383 Mapa del perímetre de la ZBE Mapa del perímetre de la ZBE

La campanya de comunicació per informar la població estarà activa fins al 13 de desembre i comptarà amb la col·laboració dels ajuntaments dels altres quatre municipis afectats per la ZBE de l’àmbit Rondes de Barcelona -l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat-, ja que aquesta zona també afecta part o la totalitat del seu territori. “Aquest perímetre estarà convenientment senyalitzat perquè els conductors sàpiguen, en sortir de les rondes -que no estaran afectades per la restricció-, per on no podran circular si els seus vehicles no tenen l’etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT)”, recorda Conill. Els turismes que no disposin d’aquesta etiqueta (Zero, Eco, C i B) no podran circular per la zona de baixes emissions. Els vehicles afectats corresponen als turismes de benzina anteriors a l’any 2000 (anteriors Euro 3) i els dièsel anteriors al 2006 (anteriors Euro 4). A partir de l’1 de desembre del 2017 també es veuran afectades les furgonetes pre-Euro. En qualsevol cas, els vehicles d’emergències, els vehicles de persones amb mobilitat reduïda i els serveis essencials -com ara metges o funeràries- podran circular independentment de l’etiqueta que els atorgui la DGT. Aquest hivern, d’acord amb els estudis realitzats, els vehicles afectats per les restriccions de trànsit constituiran el 14% del parc circulant.

540x587 Tipologia de senyals de la ZBE Tipologia de senyals de la ZBE

Reforç del transport públic

Aquestes afectacions del trànsit habitual comportaran canvis d’hàbits entre la ciutadania que cada dia es desplaça a Barcelona per treballar o estudiar. Per això, el transport públic es reforçarà i s’augmentarà l’oferta de metro, bus, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies, sobretot a les hores punta, mentre duri l’episodi de contaminació, sota la coordinació de l’ATM. En el cas del metro, es reforçarà amb un tren més en cada línia convencional, una freqüència de pas al voltant dels tres minuts i més personal d’atenció i informació a l’usuari. Pel que fa als busos, l’objectiu és reforçar aquells corredors amb més demanda. En el cas de les línies de bus metropolità de l’AMB, s’incorporaran 30 autobusos més en hora punta; seran 15 al Baix Llobregat i 15 al Barcelonès nord. A més, en cas d’episodi el Servei Català de Trànsit habilitarà un carril bus específic a la B-23 que permetrà que, cinc quilòmetres abans d’arribar a la Diagonal, els autobusos puguin entrar amb més fluïdesa a la ciutat. “D’aquesta manera ens assegurem que el transport públic pugui ser prou eficient, i volem que de cara al 2020 sigui permanent. Aquestes mesures ens han d’ajudar a tots plegats a fer una mobilitat més sostenible de cara al futur”, afirma Conill.

L’AMB ha activat la pàgina web canvidhabits.com per fer més fàcil aquest període de transició al ciutadà i per mirar de resoldre-li els dubtes més freqüents sobre les restriccions de circulació. A més d’oferir-li una eina 'online' perquè descobreixi si el seu vehicle està afectat per aquestes mesures, també li explica els nous títols de transport ambientals alternatius al vehicle privat que s’han posat en funcionament: la T-Verda, que permet viatges il·limitats i gratuïts durant tres anys als ciutadans que desballestin un vehicle contaminant i no se’n comprin cap durant aquest temps, i la T-Aire, especial per a aquells ciutadans que no fan servir el transport públic habitualment i que els permetrà viatges d’anada i tornada a les seves destinacions en els dies d’episodi.