La T-Verda Metropolitana retira 2.500 vehicles contaminants de la circulació en un any

“Vaig desballestar un turisme que ja tenia 19 anys i no me n’he comprat ni me’n compraré cap altre. No el feia servir gaire i el volia vendre a un particular, però, fent números i calculant quant me’n donarien, vaig comprovar que em sortia més a compte desballestar-lo i beneficiar-me de la targeta T-Verda Metropolitana”, explica Santiago Bretones, de Sant Feliu de Llobregat. S’ha acollit al pla de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que afavoreix els ciutadans del territori que han donat de baixa i desballestat un vehicle sense etiqueta ambiental i que els permet utilitzar durant tres anys, de manera il·limitada i gratuïta, els serveis de transport públic integrats mitjançant aquest títol. Des de la implantació, el 2 d’octubre de 2017, i fins al passat 1 d’octubre, l’AMB ha rebut més de 3.000 sol·licituds de ciutadans interessats en aquest títol de transport. Se n’han acceptat un total de 2.543 -2.400 corresponen a cotxes-turismes i 143, a motocicletes-ciclomotors- provinents de ciutadans dels 36 municipis metropolitans. “Era important incidir en el sector dels cotxes més antics i això és el que hem pretès amb dues línies d’actuació. Per una banda, l’activació de les zones de baixes emissions i, per una altra, acompanyar els ciutadans perquè optin pel transport públic i abandonin el vehicle vell i contaminant”, assegura el director de Mobilitat i Transport de l’AMB, Joan Maria Bigas.

Requisits i beneficis

La persona que vulgui ser beneficiària de la T-Verda Metropolitana haurà d’acreditar ser major d’edat, estar empadronada dins de l’àmbit de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona i haver desballestat un vehicle contaminant de la seva titularitat fins a sis mesos abans de la petició de la tramitació del títol de transport, que es realitza de forma gratuïta. De la mateixa manera, es compromet a no adquirir cap més vehicle durant els tres anys posteriors a l’acceptació de la seva sol·licitud, període de vigència de la T-Verda Metropolitana. A la vegada, el titular podrà cedir el dret de la targeta a qualsevol membre de la seva unitat familiar -cònjuge o fill/filla menor de divuit anys-. És el cas de la Cristina Salvadó, que es mou per l’àrea metropolitana amb aquest títol de transport després que la seva mare donés de baixa i desballestés una moto. “Em surt més a compte fer servir la T-Verda a mi que a la meva mare, ja que jo em moc molt per Barcelona. A més, és una bona manera d’estalviar diners, de fer que ens moguem més lliurement i durant més temps”, afirma Salvadó. A la vegada, incideix en el fet que la gent s’hauria de fixar més en iniciatives com aquesta, que, al mateix temps, serveixen per lluitar contra la contaminació.

El nombre de sol·licituds més elevat prové de les ciutats de Barcelona (1.596), Badalona (146) i l’Hospitalet de Llobregat (138). Per franges d’edat, les persones de 60 anys o més han estat les que n’han demanat un nombre més elevat (747), seguides per les situades entre els 50 i els 59 anys (670) i per les d’edats compreses entre els 40 i 49 anys (625). “La gent gran és la que no utilitza tant el cotxe o ja el té vell. Entre els sol·licitants, n’hi ha que potser no han pogut accedir a una targeta rosa o a una bonificació social pel que fa al transport públic i han aprofitat l’ocasió per, si tenien un cotxe vell, desballestar-lo, ja que la T-Verda Metropolitana arriba fins a les sis zones”, apunta Cristina Farré, directora d’AMB Informació i Serveis. En el cas de les persones sol·licitants de perfil més jove, assenyalen que són els que tenen menys opcions de tenir cotxes vells per donar de baixa però que gaudeixen del títol de transport per delegació familiar. “De fet, però, la gent jove últimament no està per comprar-se cotxes ni per treure’s el carnet de conduir. Els hàbits han canviat i els que viuen en àrees urbanes no hi necessiten el permís de conduir. És un fenomen que ja s’ha observat en altres ciutats, com Londres o Nova York”, afegeix Farré.

Pla contra la contaminació

“El 50% de la contaminació de les àrees urbanes prové del trànsit. En els casos dels vehicles antics, poden arribar a contaminar fins a trenta vegades més que un de nou. L’AMB treballa per reduir aquestes emissions contaminants amb diferents mesures. Amb aquest efecte, l’1 de desembre de 2017 es van activar les restriccions de trànsit de la zona de baixes emissions (ZBE) de l’àmbit de les Rondes de Barcelona per on no hi podran circular els turismes que no disposin de l’etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT). Aquest any, a partir de l’1 de desembre, la restricció també afectarà les motocicletes, que fins ara no comptaven amb etiquetes ambientals i, per tant, n’estaven exemptes. A partir de l’any 2020, però, aquestes restriccions seran permanents en dies feiners per a tots aquests vehicles. En aquesta línia, també es preveu que el transport públic es pugui reforçar incrementant la seva capacitat al metro, als busos urbans i metropolitans -aquest mandat s’han renovat 450 vehicles de la flota amb vehicles híbrids dièsel-elèctric i amb gas natural- i al tramvia.