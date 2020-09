Tecnologia al servei de la mobilitat

La tecnologia que està al servei de la mobilitat va des de l’explotació de dades a la telefonia mòbil, passant per la simulació i la supercomputació, internet en general, eines potents per fer estudis o la interconnectivitat. La tecnologia ofereix una sèrie de reptes i oportunitats per crear els nous models de transport i trànsit.

Reptes

Es pot aprofitar l’accés a les dades de patrons de mobilitat que permeten saber quin tipus de persones s’està movent i per què, per millorar l’eficiència del servei i donar més informació sobre el servei als usuaris, així poden planificar els seus desplaçaments, sobretot tenint en compte que cada vegada hi ha més tipus de serveis i la informació és canviant.

Els nous serveis que proporcionen informació (aplis) per moure’ns permeten la innovació d’una millor combinació de diferents modes de transport. Però gestionar dades des del punt de vista tecnològic implica decidir com es tractaran, “a part de la quantitat de dades, l’important és la seva qualitat, a vegades és difícil extreure la informació útil si es volen planificar nous sistemes de transport o dimensionar una línia de bus”, reconeix Juan Salmerón, enginyer informàtic i investigador de l’Àrea de Transport i Mobilitat de l’inLab FIB, laboratori d’innovació i recerca de la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la UPC.

Amb el covid-19 hem viscut una ràpida transformació en l’ús de l’espai públic, que fins ara es destinava sobretot al cotxe, que comporta la planificació de l’espai urbanístic: “Ha d’haver-hi espai per a les persones però també per a parades de Bicing, zones de càrrega i descàrrega o que les tasques de subministrament es puguin fer de manera eficient”.

Oportunitats

Salmerón és optimista i considera que el futur és esperançador: “És evident que podem tenir millors serveis gràcies a la informació col·laborativa. Quan els usuaris de Google Maps o Waze informen en temps real sobre incidències o perills a la carretera, la resta d’usuaris en treuen profit”. La mobilitat està influïda en certa mesura per aquestes aplicacions d’ús massiu que condicionen la circulació d’altres usuaris fent alteracions a les rutes i proposant camins alternatius.

Hi ha altres dades que la ciutadania no sol ser conscient que s’obtenen però es poden inferir amb sensors de Bluetooth o antenes wifi. D’aquí s’obté informació sobre l’ocupació de les parades de bus o patrons de mobilitat, que ajuden a dimensionar l’oferta o a fixar millor les rutes dels busos. A nivell tecnològic tenim millors sistemes de geolocalització i xarxes més potents com el 5G, que poden oferir més serveis i amb més precisió. Per millorar els serveis també hi ha sistemes d’estimació d’ocupació del transport públic o sensors d’entrada i sortida als vagons que ofereixen informació en temps real de l’ocupació.

La tecnologia és una oportunitat per a les col·laboracions públiques i/o privades per expandir negocis, els serveis de cotxe o moto compartida en són un exemple, en què tothom hi guanya. Alhora contribueix a l’aparició dels vehicles de mobilitat personal (VMP), que van acompanyats d’una sèrie de serveis associats, botigues que en venen o tallers que els reparen. Així més persones opten per un transport personal que es poden pagar i tenen l’oportunitat de moure’s per la ciutat àgilment i amb llibertat sense estar condicionades per la parada de metro o bus.

Economia col·laborativa

Cada vegada té més presència l’economia col·laborativa per a la mobilitat, que, combinada amb la tecnologia, afavoreix la creació d’empreses -Som Mobilitat, Getaround, BlaBlaCar o SocialCar-. La capacitat d’obtenir i oferir informació de les aplicacions que permeten saber com anar d’un lloc a un altre genera una nova manera de moure’ns de la qual es beneficia la mobilitat compartida.

Tendències

En l’evolució de la planificació del transport i la mobilitat hi ha una sèrie de tendències que marcaran els pròxims anys. De moment el covid-19 i el distanciament social estan condicionant un canvi en la distribució de l’ús de diferents modes de transport, amb un increment de la bici i el cotxe. “Estem vivint una nova era del transport privat, la transició del vehicle de combustió cap a l’elèctric. Automòbils cada vegada més connectats, que planifiquen la ruta i són més eficients energèticament, i inclouran més serveis gràcies a la connectivitat, l’assistència automàtica en cas d’emergència o un plus de seguretat amb l’enregistrament de l’entorn del vehicle”, assegura Salmerón.

Seguretat

La conducció autònoma, que acabarà arribant, també tindrà implicacions en la seguretat i marcarà estàndards nous a l’hora de planificar les infraestructures. En qualsevol cas les noves infraestructures i modificacions de les vies existents han de dissenyar-se amb una planificació global, conscients que qualsevol canvi té una sèrie d’implicacions: “Quan es projecta un aparcament d’enllaç ( park & ride ), que deixa el cotxe fora del nucli urbà, ha d’anar acompanyat d’altres tipus de mobilitat que donin respostes adequades a la ciutadania”, conclou.

A part de la transició energètica que estem vivint, la introducció del big data i les aplicacions vinculades al big data genera noves maneres de moure’ns que beneficien la mobilitat compartida, i poden condicionar el repartiment modal.