Tavascan, més enllà de l’esquí de muntanya

Tavascan és una estació de caràcter familiar on des dels principiants fins als més exigents poden gaudir d’una estació amb grans pistes. Situada a l’extrem nord-occidental del Pirineu de Lleida, just a l’epicentre del Parc Natural de l’Alt Pirineu, un dels grans avantatges que té és la polivalència d’activitats que es poden practicar. Des de ja fa uns anys, Tavascan no només es coneix com una petita estació d’esquí alpí i nòrdic, sinó que també és la base per a moltes d’altres activitats hivernals com poden ser el freeride o esquí extrem, excursions amb raquetes, l’esquí de muntanya o l’ splitboard o l’alpinisme. Com que l’entorn d’aquesta estació del Pirineu Occidental és salvatge, la part fora de pistes de Tavascan permet lliscar tot el dia sense passar per neus preparades.

Envoltats pel pic de Tovarres, el Tuc del Cim, el Campirme i el llac del Diable, els usuaris més atrevits poden contemplar paisatges fascinants. A més a més, els aficionats a l’esquí de muntanya tenen l’oportunitat de posar-se les raquetes de neu per fer excursions per la zona. Arran de l’aposta de Tavascan per l’alta muntanya, l’estació ha incorporat un espai per fer pràctiques d’Arva (aparell de recerca de víctimes d’allaus) que promou la seguretat de tots aquells que vulguin introduir-se en el món de fora pista i necessitin perfeccionar els seus coneixements.

Tavascan també és el punt de partida d’excursions per la natura salvatge de la Vall de Cardós. A peu de pistes hi trobem el refugi de la Pleta del Prat, l’únic edifici de l’estació que té la funció d’alberg i de refugi, de cafeteria-restaurant, de lloguer de material d’esquí i altres activitats, com també serveix de taller i magatzem. S’hi pot fer un menú de cuina casolana per un preu ajustat. Tant al poble de Tavascan com en tota la Vall de Cardós hi ha una gran oferta hotelera i de restauració.