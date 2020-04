23 propostes culturals de la Diputació de Barcelona per a un Sant Jordi confinat

Aquest any toca quedar-se a casa, però molt millor fer-ho amb propostes culturals a l’abast i per a tothom. La Diputació de Barcelona vetlla per fer arribar a tota la ciutadania una oferta cultural enriquidora, de qualitat i virtual que amenitzi el confinament a casa de grans, joves i infants. Aquest any, matem el drac entre tots!

540x343 Llegir és una de les activitats que guanya enters en el temps del confinament / DARIA ANTIPINA / SHUTTERSTCOK.COM Llegir és una de les activitats que guanya enters en el temps del confinament / DARIA ANTIPINA / SHUTTERSTCOK.COM

1. Biblioteques: serveis virtuals per a tota la ciutadania

La Diputació de Barcelona posa a disposició de tots els ciutadans, tant si tenen carnet de biblioteca com si no, tots els serveis virtuals de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Només cal sol·licitar-ho a través d’aquest formulari, que dona accés a la plataforma de préstec digital eBiblio, amb una àmplia oferta de llibres, pel·lícules i revistes.

2. Un Sant Jordi ple de lectures i de roses virtuals

La Biblioteca Virtual ofereix recomanacions per a un Sant Jordi diferent, amb un munt d’ idees, lectures i recursos. També s’hi poden consultar totes les activitats virtuals que les biblioteques i bibliobusos de la Xarxa prepararen per a aquests dies, que es podran fer a les xarxes socials amb l’etiqueta #SantJordiXBM.

3. Especial d’en Gènius per als més petits

Aquest any el cavaller, el drac i la princesa també estan confinats, però no per això deixen de celebrar Sant Jordi amb en Gènius i un munt d’activitats. La proposta inclou un apartat dedicat a Gianni Rodari amb motiu del centenari del seu naixement, amb alguns dels seus millors contes narrats per personalitats del món de la cultura com l’Elisenda Roca, el David Anguera, la Laia Aguilar, el Jordi Folch o en Martín Piñol.

4. Troba els teus llibres a la Llibreria de la Diputació

La Llibreria de la Diputació continua atenent per fer encàrrecs en línia i consultes a llibreria@diba.cat. Quan acabi el confinament, les comandes es lliuraran i es podran recollir directament a la Llibreria. El cobrament es realitzarà en el moment del lliurament. A més, continua posant a l’abast un catàleg de PDF gratuïts de descàrrega lliure, molt ampli, especialment de les col·leccions tècniques, com “Eines” i “DEstudis”.

5. Un Sant Jordi amb autors

La Fundació Miquel Martí i Pol presenta l’univers poètic del poeta en una aplicació per a tauletes mòbils gratuïta que apropa els infants a la poesia. També disposa del vídeo Primavera, inspirat en el poema que trobem al recull El poble, on es pot cantar amb karaoke. I per a infants i famílies s’ha creat un Kahoot sobre Miquel Martí i Pol, per jugar en equips o de manera individual. A més, el primer Cicle de confinament sobre autors i autores convida una persona experta que parla sobre l’obra d’un creador.

La Fundació Jacint Verdaguer estrena un nou web on es pot consultar el catàleg de la Biblioteca de la Casa Museu amb motiu del 175è aniversari del naixement del poeta.

6. El Palau Güell a casa

A través de Twitter o d’ Instagram es pot fer una visita guiada per tot l’edifici, el primer palau urbà dissenyat per Antoni Gaudí. A partir d’aquest dijous, 23 d’abril, el Palau Güell també proposa un Quiz Stories Instagram amb una pregunta diària sobre l’edifici, patrimoni mundial per la UNESCO.

A més, des del web del Palau es poden fullejar i comprar tots els llibres de la col·lecció El Palau Güell a fons, accedir a una llista de música recomanada per María Sanhuesa, autora del llibre Sons d’una nissaga. La música dels Güell, o mirar el vídeo de Raquel Lacuesta i Xavier González, autors del llibre Eusebi Güell i Bacigalupi. Poder, catalanitat, cultura, art.

7. Preguntes en família al Museu Marítim

En col·laboració amb el Museu de Ciències Naturals, el Museu Marítim de Barcelona ofereix, aquest dijous 23 d’abril, una edició especial i familiar del joc de preguntes #MuseumQuizaCasa dedicat a la literatura del mar i científica. El Museu, a més, exposa tota la seva col·lecció en línia i mostra les exposicions virtuals.

8. Un Sant Jordi gaudint de les arts escèniques

L’ Institut del Teatre recomana els textos del Repertori Teatral Català amb una àmplia selecció de la millor literatura dramàtica en llengua catalana. A través del Reservori Digital de l’Institut del Teatre (RedIT) també es pot accedir a les publicacions i a la pedagògica de l’Institut del Teatre. Una altra proposta va dedicada a les arts escèniques a través de l’ Arxiu Audiovisual de les Arts Escèniques, una iniciativa del MAE.

9. Un Sant Jordi a la pantalla. Les propostes del CCCB

Durant tota la setmana, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ofereix al seu web més de 3.000 documents en línia: conferències, concerts, entrevistes, articles, vídeos i assaigs. Del 27 al 3 de maig, a més, el CCCB facilitarà l’accés a una bona part dels continguts relacionats amb el món del llibre a través de les xarxes socials i el web.

10. Tot el Modernisme i el Noucentisme als Museus de Sitges

Els quatre museus sitgetans –el Cau Ferrat, el Museu de Maricel, el Palau de Maricel i el Museu Romàntic– es poden visitar de manera virtual a través de Google Art Project i de l’aplicació VisitMuseum. A més, alguns dels seus elements es poden contemplar en tres dimensions, com ara els capitells i les escultures de la façana de Maricel, accesibles a la plataforma Sketchfab en el següent enllaç.

11. Un món de teixits al Tèxtil de Terrassa

El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa ofereix accés a la seva col·lecció a través de diferents canals. El més recent és el repositori #MuseuObert, on juntament amb altres museus, presenta fins a 43 peces entre vestits i mostres de teixits. A més, també disposa de la base de dades en línia IMATEX, amb més de 30.000 documents tèxtils de totes les èpoques i cultures.

12. El museu més gran de Catalunya, a casa i per a tothom

La Xarxa de Museus Locals, que aplega 68 equipaments culturals de 53 municipis, proposa visites virtuals a diverses exposicions, com una panoràmica de 360 graus a museus com el Museu del Càntir d’Argentona, Museus de Sant Cugat o Museus de Sabadell; visites al Google Art Project, com per exemple al Museu Abelló de Mollet o a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. A més, al canal de YouTube de la Mirada Tàctil es poden visitar fins a 24 exposicions permanents dels Museus de la Xarxa, amb vídeos amb intèrpret en llengua de signes, subtítols i locució que ofereixen un plus d’usabilitat al recorregut de la visita.

Una altra de les propostes és la versió virtual de les exposicions itinerants coproduïdes entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments:

Mostra, mitjançant gravats i obra gràfica dels grans artistes del moment, l’eclosió i evolució de l’art i els canvis de capitalitat del món i del mercat de l’art del segle XIX al XX.

Recull la influència que la natura va tenir en els creadors modernistes i les seva obra arquitectònica. La mostra convida el visitant a ensumar el perfum de determinades flors, escoltar i visualitzar els processos de producció i palpar les formes de determinades reproduccions.

Reuneix l’obra de dibuixants, il·lustradors i humoristes sobre el món del futbol des de la seva implantació a casa nostra fins avui, tot retratant part de la vida social i política del nostre país.

Mostra la grandesa, però també la complexitat d’aquell moviment en el terreny de les arts i dels oficis per mitjà d’un seguit d’obres que pertanyen a les col·leccions dels equipaments de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona.

17. Memòria en femení

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació també difon aquests dies la galeria virtual #DonesMuseuslocals, per recuperar i fer visible la memòria i el paper de les dones en diferents èpoques històriques i àmbits artístics.

A partir de la documentació que es conserva als ajuntaments, la Diputació també presenta diverses exposicions virtuals, organitzades per la Xarxa d’Arxius Municipals:

És un viatge des de l’esclat de la Guerra Civil i la victòria del bàndol franquista, amb la supressió de les institucions republicanes, fins a l’inici i consolidació de la dictadura del General Franco.

Reuneix programes de mà, cartells, fotos, esbossos d’escenografies i de vestuari... de grups i companyies amateurs que permeten resseguir una part de la història del teatre català durant els darrers cent anys.

Ressegueix les vivències dels refugiats a la rereguarda catalana durant la Guerra Civil. La mostra connecta amb els refugiats de conflictes actuals en ple segle XXI.

Exposició a l’entorn del fenomen de l’estiueig abans de l’any 1936 al territori de la província de Barcelona, amb projectes, plànols, documents textuals, fotografies, programes de festa major, cartells, premsa local, anuncis publicitaris, entre altres documents.

22. Píndoles d’art contemporani

L’Oficina de Difusió Artística ofereix tres vídeos al voltant de l’exposició Elogi del malentès, a cura de la Joana Hurtado. En aquesta mostra col·lectiva, 14 artistes contemporànies conviden a descobrir d’una forma molt creativa les oportunitats que brinden els malentesos.

23. Patrimoni a l’abast i informació cultural al dia

L’inventari de béns que recullen els Mapes del Patrimoni Cultural Local, permeten resseguir al detall el patrimoni cultural i natural dels municipis, amb un sistema d’informació geogràfica per visualitzar informació de cada element al mapa municipal.

D’altra banda, la comunitat virtual Interacció recull tota l’actualitat de la gestió cultural, amb tota la informació generada des del Centre d’Estudis i Recursos Culturals, CERC.