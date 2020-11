La 'start-up' gallega que t'ajuda a estalviar més i millor

Planificar el futur de les teves finances personals i familiars actuant des del present. Aquest és el leitmotiv de Livetopic, una aplicació web espanyola que neix per cobrir una important necessitat: l'assessorament financer basat en les circumstàncies reals de cada persona, sense límit d'edat ni estatus sociodemogràfic.

Els bancs i les companyies d'assegurances solen manifestar que estan centrades en el client. Però el cert és que venen productes en funció de les seves pròpies necessitats i objectius; quan toca vendre plans de pensions, posen a la seva xarxa comercial plans de pensions; quan toca vendre assegurances de vida, "sona la trompeta" i tots a vendre assegurances de vida. No es paren a pensar si realment el seu client necessita un pla de pensions i no un altre tipus de producte d'estalvi.

Livetopic, una solució web premiada i reconeguda per diverses entitats nacionals i internacionals, et permet conèixer de franc la teva situació financera per estalviar més i millor

Antonio Casal, CEO i soci fundador de Livetopic, amb anys d'experiència en els entorns de banca i en companyies d'assegurances, ha decidit oferir una alternativa, conscient que el gran públic és orfe d'un assessorament objectiu i adaptat a les circumstàncies personals, familiars, laborals i econòmiques de cadascú. A més a més, existeix un sector cada vegada més important de la població -fonamentalment persones entre 25 i 45 anys- que no se sent còmode amb l'atenció presencial, i prefereix interactuar via telèfon, ordinador o tauleta sense horaris i des de qualsevol lloc. I amb aquestes dades sobre la taula va decidir crear aquesta empresa emergent Fintech, premiada per la seva proposta de serveis i amb milers de clients rebent per fi els consells adequats per a la seva salut financera.

Però... què és Livetopic?

Livetopic és una aplicació web que realitza una anàlisi personalitzada de la situació financera actual i futura de cada persona, i en funció d'aquesta anàlisi li recomana aquells productes que són adequats per al seu cas concret. " Tot això personalitzat i de manera totalment gratuïta, sense necessitat de contractar res i de forma ràpida", explica Antonio Casal, CEO de la companyia.

"La majoria de les persones desconeixen quants diners poden estalviar, quina serà la seva pensió el dia que es jubilin o quin impacte econòmic patiria la seva família si a un dels cònjuges li passés alguna cosa. Livetopic aclareix aquests dubtes i molts d'altres".

Per exemple, comenta Antonio "ara que estem sent bombardejats amb el tema de les pensions, a Livetopic et mostrem una aproximació de quina serà la teva pensió quan et jubilis i la diferència que tindràs amb els teus ingressos actuals. És una comparativa molt il·lustrativa. Actualment a Espanya la gent s'està jubilant amb un grau de cobertura proper al 80 %, però davant dels nous canvis legislatius i la revalorització de les pensions actuals, les següents generacions es jubilaran amb una cobertura de la seguretat social molt menor. Per tant, o comencem estalviar ja o viurem amb estretors econòmiques".

Tres senzills passos, gratis i des de qualsevol lloc

Per poder analitzar la salut de les nostres finances, a Livetopic només necessitem unes quantes dades que tots coneixem. El formulari web ens guia per 3 senzills passos sol·licitant-nos informació senzilla que té a veure amb els nostres ingressos i amb els riscos que estem disposats a assumir per rendibilitzar els nostres estalvis. Amb aquesta informació l'equip de Livetopic és capaç de generar informes detallats sobre la situació de les nostres finances i sobre el futur que poden tenir. Els resultats sorprenen i fan reflexionar a més d'un.

"Com més reals siguin les dades que introdueixi la persona, més ajustada serà la planificació i més encertat serà el nostre assessorament. A qualsevol hora del dia i en pocs minuts tindràs una anàlisi detallada i gratuïta de la teva situació financera i sense necessitat de sortir de casa".

A més, des d'aquest mes, el corredor d’assegurances català Medicorasse aportarà un servei addicional gratuït d'assessorament personalitzat que ajudarà l'usuari a entendre millor la seva situació.

Obtén el teu Passaport Financer

Després d'introduir les dades, el client rep, sense cap cost, el seu Passaport Financer, que conté una planificació financera personalitzada, un assessorament basat en aquesta planificació i a més, Livetopic li ofereix la possibilitat -sense compromís-, de contractar productes adaptats a les seves circumstàncies.

Els experts de Livetopic recorden que les seves anàlisis no han de ser una foto fixa "perquè les nostres situacions tampoc ho són. Ens casem, ens separem, tenim fills, ascendim, ens acomiaden, ens endeutem... Ni la legislació no és sempre la mateixa, per la qual cosa és recomanable almenys una vegada a l'any fer una actualització de dades per introduir ajustaments en la nostra situació".

Ja pots accedir al teu assessorament financer personalitzat de manera gratuïta i obtenir el teu Passaport Financer.

Assessora't per conèixer el que realment necessites i rendibilitza els teus estalvis.