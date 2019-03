L'afició culpa a Florentino mentre Mourinho es deixa estimar

Després d'una setmana tràgica al Santiago Bernabéu, on el Reial Madrid ha quedat sense opcions a la Lliga i ha caigut eliminat a la Copa i a la Champions, els aficionats blancs han aixecat la veu contra la cúpula directiva del club que presideix Florentino Pérez.

Durant el partit contra l'Ajax ja s'havien sentit alguns xiulets, sobretot adreçats als jugadors, i al tram final, quan el marcador ja era d'1 a 4, acomiadava els futbolistes i la directiva amb una mocadorada. Ja a fora de l'estadi s'han sentit càntics notoris contra la gestió de Florentino. Càntics que s'havien sentit en els dos partits anteriors contra el Barça, però que aquesta vegada s'han amplificat.

Al president li recriminen que no s'hagin complert les expectatives d'aquesta temporada, però sobretot que deixés escapar Cristiano Ronaldo a l'estiu i no portés cap recanvi de garanties per ser el golejador de l'entitat.

La derrota deixa l'entrenador, Santiago Solari, a un pas de la destitució, fet que es podria culminar en les properes hores. De fet, Solari, tècnic del Castilla, ja havia ascendit a mitja temporada a la primera plantilla per rellevar Julen Lopetegui.

Les paraules de Mourinho

En paral·lel, des d'Anglaterra José Mourinho es deixa estimar pel Reial Madrid. L'entrenador portuguès va asseure's a la banqueta en tres temporades, durant les quals va guanyar una Lliga i una Copa, i és un dels tècnics preferits per Florentino. A ulls del president, Mourinho té l'autoritat suficient per fer rutllar el vestidor. I és que el descontrol dels jugadors és, segons el mandatari, el principal problema del Madrid.

Passa que Mourinho no va acabar gaire bé amb part de l'afició ni dels mitjans de comunicació que segueixen l'actualitat del Madrid. I el portuguès, gat vell, i que ja s'ensuma que pot tornar al Bernabéu, aprofita aquests dies per tancar velles ferides i netejar la seva imatge. "Guardo un record fantàstic, en general. Treballar per al Reial Madrid va ser una experiència única i diferent a totes les que he tingut", deia en una entrevista a la cadena Cuatro.

Mou va recordar els seus èxits i també va fer autocrítica. "Vam fer coses fantàstiques, vam guanyar una Lliga d'una manera única i també vam tenir moments dolents. Jo vaig cometre errors i he millorat molt con a entrenador i com a persona després d'aquesta experiència. Estic tranquil".