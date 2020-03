Gairebé tres anys després d'entrar en coma, el jugador de l'Ajax Abdelahk Nouri ja somriu

Fa dos anys i nou mesos, el jove jugador de l'Ajax Abdelahk Nouri va caure desplomat durant un partit de pretemporada contra el Werer Bremen. El futbolista havia patit una aturada cardíaca que li va provocar greus danys cerebrals. Gairebé tres anys després però, Nouri ja és a casa en una nova etapa de la seva vida.

Nouri va ser induït en coma després d'aquell partit, però en els darrers mesos ja havia aconseguit comunicar-se amb els ulls amb els seus familiars. Ara, els metges ja el consideren fora de perill. "Està despert. Menja, té estornuts, somriu... en un dia bo pot comunicar-se mitjançant moviments de cella. Segueix depenent de el tot de nosaltres. No s'aixeca del llit, però és una alegria tornar a tenir-lo" ha explicat el seu germà.

Després de la tragèdia, la seva família, originària del Marroc es va centrar en cuidar-lo. Quan es va saber entre l'afició de l'Ajax que els Nouri tenien problemes econòmics ja que no podia treballar com abans fent guàrdia a la residència on era, els seguidors van anar a comprar en massa a la botiga familiar, fent donacions. Excompanys d'equip, com van de Beek o el blaugrana Frenkie de Jong, també van donar diners als familias d'un jugador que ja havia debutat amb el primer equip. L'Ajax també li va garantir un sou a un jugador que s'havia convertit en un símbol. Ara, Nouri ja és a casa i somriu.