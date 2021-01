L'Alcoià elimina el Reial Madrid de la Copa del Rei (2-1)

Sorpresa majúscula al Collao. L'Alcoià acaba d'eliminar el Reial Madrid de la Copa del Rei. Un gol de Juanan al minut 115 de partit ha donat la classificació a l'equip de Segona B, que malgrat jugar sense públic al seu estadi ha superat merescudament el vigent campió de Lliga. Els alacantins seran aquest divendres al sorteig dels vuitens de final.

Els de Zidane, que han jugat amb diversos titulars d'inici i han acabat amb Benzema, Kroos o Casemiro a la gespa, s'han avançat al marcador amb un gol de Militao. Però l'Alcoià ha remuntat el partit gràcies a una diana de Solbes al minut 80 i de Juanan a la pròrroga, amb el mèrit afegit de jugar amb un futbolista menys per l'expulsió de Ramon López des del minut 110.

El cop és molt dur per al Madrid, que la setmana passada va perdre la Supercopa d'Espanya contra l'Athletic Club a les semifinals. Ara, els blancs es queden sense la Copa, un trofeu que Zidane mai ha aconseguit com a tècnic madridista i que l'equip no guanya des del 2014, quan el va aixecar contra el Barça de Gerardo Martino.