L’Alcorcón examina un Girona en situació delicada

El Girona ha frenat el ritme, sumant només sis dels últims divuit punts en joc i mantenint la irregularitat que l’està acompanyant des del seu retorn a Segona. És un equip poc fiable, el de Francisco, tot i que el gen competitiu li ha permès viure nits d’alegria. Perì, a la llarga, encadenar situacions tan diverses sols presagia patiment. A Alcorcón (19 hores, Movistar LaLiga) passarà un nou examen contra un conjunt de la part baixa que ha aixecat el cap des del relleu a la banqueta, amb dos triomfs seguits.

Com a nota positiva, els blanc-i-vermells han millorat els pèssims registres que tenien lluny de Montilivi. En set desplaçaments, el Girona ha aconseguit tres triomfs, els mateixos que en els vint-i-un que va sumar la temporada passada. Això contrasta amb la pèrdua de credibilitat a l’estadi, on ja ha perdut més partits (tres) que en tot el curs passat (dos). I en cas de no guanyar a Alcorcón, sumaran menys punts dels que tenien. Els mals resultats l’any passat van instal·lar el nerviosisme i la destitució de Juan Carlos Unzué passats dotze partits. Moreno va dirigir el tretzè, abans de l’arribada de Pep Lluís Martí. Però aquest any Francisco, que encadenarà el catorzè partit consecutiu, no es mou a la corda fluixa i sembla intocable. El Girona 2019-20 va sumar sis victòries, dos empats i sis derrotes, amb un total de vint punts; mentre que el Girona 2020-21 ha lligat cinc victòries, tres empats i cinc derrotes, amb divuit punts. La situació és delicada.

Futbolistes sense descans i amb desgast

Francisco recupera Ramalho a l’eix defensiu, completada la sanció, però manté les baixes de Cristhian Stuani, Nahuel Bustos, Valery, Juanpe i Aday Benítez. Contra l’Alcorcón, Cristóforo i Gumbau poden recuperar un lloc a l’onze inicial respecte a l’equip que va perdre contra el Màlaga. “Portem una càrrega de partits important, i el que ens queda. Ha coincidit en el nostre pitjor moment quant a efectius, però no hi ha res a fer, no servirà queixar-nos perquè els rivals també estan en les mateixes condicions”, admet el tècnic andalús, que parla de les rotacions. “M’agradaria gestionar-ho millor, però és impossible. No tenim possibilitats de donar descans a segons qui, i hi ha futbolistes que no estan al seu millor nivell per l’esgotament que acumulen”. Sobre Terrats, que mostra molta personalitat tot i pujar directament des del filial, explica: “Qui s’ho mereixi, jugarà. Ho està fent fantàsticament i el que busco és que el grup creixi i es faci millor. Vull que tothom aporti coses”.

La falta de gol no preocupa (encara). “Hem analitzat els partits i hem tingut ocasions clares. Potser ens falta profunditat per fora i dinamisme per dintre, malgrat que generem com a mínim per no perdre”, afegeix el tècnic del Girona. Un altre factor a tenir en compte és l’estat emocional del vestidor: “Vivim pics, és una muntanya russa. Controlar-ho és bàsic, però ens hem de voler il·lusionar i treballar plegats, perquè només ho aconseguirem units”. Francisco també va respondre a les dificultats de portar la iniciativa en el joc: “Quan recuperem les baixes que tenim, segurament podrem realitzar un futbol de més combinació. Actualment, pel perfil de futbolistes que hi ha al camp, anem més a l’espai, busquem més sorprendre per velocitat”.