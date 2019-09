Àlex Gallar: “Quan arribem a la nostra millor versió, el Girona serà imparable”

La victòria contra el Las Palmas va permetre al Girona trencar una ratxa negativa de dues derrotes consecutives. Aquest dissabte, els blanc-i-vermells visiten l’Osca, que també va baixar de Primera el curs passat i s’entreveu un rival directe en la lluita per recuperar la categoria. Ara com ara, té dos punts més. “A Segona hi ha molta igualtat, podem parlar tranquil·lament d’un total de deu equips amb aspiracions d’acabar a la part alta de la taula classificatòria. Només en podran pujar tres, i esperem ser un d’ells. Sabem que som un dels aspirants, però ho afrontem amb tranquil·litat. Hem de ser conscients que cada partit és diferent i difícil”, ha explicat Àlex Gallar, que s’enfrontarà al seu antic equip després d’aterrar a Montilivi aquest mateix estiu. “L’Osca vol jugar la pilota, i és agressiu quan no la té perquè la vol robar de pressa. Intenta fer transicions en atac, però els podem fer mal”, ha afegit.

El Girona ocupa la desena posició: el líder, l’Almeria, és a set punts; el Cadis, segon classificat, és a sis; i la zona de 'play-off', tancada per l’Albacete, és a només dos punts. “Estar a sis punts de l’ascens directe ara mateix és anecdòtic. Evidentment que ens agradaria estar en millor posició, però falta moltíssim i hi haurà molts duels directes. Som un vestidor fort”, ha dit Gallar, que no pateix tot i les dures crítiques que ha rebut l’equip per les pobres sensacions generades. “Tenim bons futbolistes, però és cert que encara estem lluny de la nostra millor versió. Tard o d’hora hi arribarem, i quan això passi el Girona serà imparable”. Fora de casa, els homes de Juan Carlos Unzué han perdut els tres partits jugats. “Ens hem d’adaptar a la idea que ens proposa l’entrenador, però estem preparats per afrontar el repte. Fins ara, a Montilivi estem traient els partits, tot i que amb dificultats; i a fora no hem puntuat. Desitgem que dissabte sigui el dia idoni per començar a sumar de tres en tres”, ha finalitzat.