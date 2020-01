Alonso i Coma, un matrimoni entre dos solistes

Tot just fa deu mesos que Fernando Alonso pujava per primera vegada a un cotxe del Dakar. El pilot asturià, dos cops campió de Fórmula 1 i que havia deixat la disciplina reina de l’automobilisme per centrar-se en les curses de resistència, s’atrevia a canviar per primer cop l’asfalt per les dunes. Diumenge començava a l’Aràbia Saudita la seva aventura en el ral·li més dur del món. I ho feia amb Marc Coma de copilot, que també feia el seu debut sobre quatre rodes. L’estrena va ser més que acceptable: un onzè lloc, acabant a quinze minuts del líder. En aquesta etapa inicial, durant alguns moments, van poder competir al mateix ritme que els capdavanters.

La participació d’Alonso al Dakar ha aixecat tanta expectació mediàtica com preguntes entre els seus col·legues. “Sabem que és un geni a la pista, ara falta veure com se’n surt traient sorra pel desert”, comentava un d’ells. A diferència d’altres pilots, Alonso ha hagut de fer una preparació exprés i intensa de només deu mesos. Temps just, molt just, per agafar experiència a les dunes i adaptar l’estil de conducció. Una acumulació d’hores al volant frenètica en què alguns campions del Dakar, com Nasser al-Attiyah o Giniel de Villiers, li han donat un cop de mà.

I també hi ha posat el seu gra de sorra, evidentment, Marc Coma. Després de retirar-se i d’estar quatre edicions del Dakar als despatxos, com a director esportiu del ral·li, l’avianès acceptava el repte de tornar a la prova. Però amb cotxes, no amb motos. I no al seient del pilot, sinó a la seva dreta. “El Dakar em semblava una etapa superada. Vaig acabar bastant descontent amb l’organització de la prova a Sud-amèrica. I de cop i volta torna la il·lusió. Això em fa ser feliç. És una tercera fase del Dakar. Si m’ho arriben a dir fa un any no m’ho hagués cregut, hauria pensat que es tractava d’una broma”, explicava l’avianès.

El matrimoni entre Alonso i Coma és la unió entre dos solistes competint en un context radicalment diferent. De fet, mai fins ara un campió de Fórmula 1 s’havia atrevit a participar en el Dakar. “Han sigut molts mesos de preparació. Les sensacions són positives”, comentava l’asturià abans de la sortida a la localitat saudita de Jiddah. Ell s’encarrega de donar gas i de fer girar el volant. La navegació anirà a càrrec de Marc Coma. Més enllà de les seves habilitats com a pilot de motos, si per alguna cosa havia destacat l’avianès era per la capacitat de llegir mapes sobre la marxa. A això hi afegeix la seva extensa experiència en el ral·li, prova en què va participar en dotze edicions consecutives i que va guanyar cinc cops.

La posada en escena va ser més que notable, encara que la parella tan sols acabés en onzena posició, cedint un quart d’hora. Tampoc era una etapa inicial clàssica, ja que en comptes de ser un recorregut curt, una mena d’escalfament, els participants havien de conduir durant 752 quilòmetres, dels quals 319 eren cronometrats. La falta d’experiència d’Alonso en el Dakar i un parell de punxades van fer que l’estrena no pogués ser més lluïda.

En cotxes la sorpresa la donava el lituà Vaidotas Zala, que acabava en primera posició al volant d’un Mini, amb dos minuts d’avantatge respecte al francès Stéphane Peterhansel. Carlos Sainz completava una magnífica estrena de la marca Mini amb la tercera posició, a gairebé tres minuts. En canvi, tenia menys sort el català Nani Roma, que també al volant d’un Mini va acabar a gairebé mitja hora de Zala.

La gran incògnita per a la parella Alonso-Coma és saber quina serà la seva progressió en el Dakar. A nivell tècnic disposen d’un Toyota Hilux, que per fora s’assembla als milers de cotxes que comercialitza la marca japonesa però que en realitat es tracta d’un prototip de 390 cavalls amb una enginyeria gairebé tan sofisticada com els monoplaces de Fórmula 1. Una inversió multimilionària que l’any passat va donar els seus fruits, ja que l’Hilux, pilotat per Nasser al-Attiyah, va guanyar el Dakar. “En les primeres etapes seré una mica més conservador, tot i que sense arribar a anar lent, per no sortir del top 15. La idea és agafar experiència i estar ben classificat al final, moment al qual només arriben alguns cotxes competitius”, comentava Alonso. De moment, el primer objectiu l’ha complert amb nota.

Toby Price, vigent campió, líder en motos

Toby Price (KTM), vigent campió del Dakar, començava la defensa del títol guanyant la primera etapa en motos. L’australià superava per més de dos minuts el nord-americà Ricky Brabec (Honda), mentre que l’austríac Matthias Walkner quedava tercer a gairebé tres minuts. Per la seva banda, Joan Barreda (Honda) s’havia de conformar amb la setena posició. El de Torreblanca acabava el dia a vuit minuts del líder. Tampoc li van anar gaire bé les coses a Laia Sanz. La catalana, que s’estrena al manillar d’una Gas Gas, va acabar vintena, a 22 minuts. D’altra banda, a Joan Pedrero (Sherco) el va penalitzar molt el fet de sortir el primer i obrir pista als altres participants. El pilot de Canet va caure fins al 24è lloc, a 24 minuts del líder. Avui es disputa la segona etapa, entre Al-Wajh i Neom, de 367 quilòmetres cronometrats.