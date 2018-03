André Gomes: "Em tanco, no parlo amb ningú. És com si tingués vergonya"

El futbolista portuguès del Barça André Gomes ha trencat el seu silenci en una entrevista a la revista 'Panenka'. El migcampista ha revelat que ara mateix no està còmode jugant a l'equip blaugrana: "No m'hi sento bé, al camp, no gaudeixo", ha explicat. L'exjugador del València també ha fet públic el seu diagnòstic sobre el seu rendiment: "Pensar massa em fa mal, perquè penso en les coses dolentes i en el que he de fer i això em fa anar a remolc constantment".

En la mateixa entrevista, Gomes ha comentat que els seus companys li estan donant "molt suport tot i que les coses no surten com ells voldrien". El de Grijó ha explicat la seva reacció davant d'aquest baix rendiment: "Em tanco, no em permeto treure la frustració que duc a dins. El que faig és no parlar amb ningú, no molestar ningú. És com si tingués vergonya". En aquest sentit, el migcampista ha assegurat que aquest sentiment l'ha arribat a fer tenir por de sortir al carrer: "Algun cop no he volgut sortir de casa. Allò que la gent et miri pel carrer, per la vergonya que tinc...".



El portuguès ha volgut deixar clar que els problemes de confiança no l'afecten en els entrenaments: "Entrenant estic molt tranquil. Òbviament hi ha dies una mica pitjors, perquè sé que he patit i encara estic amb la imatge del partit que no em deixa seguir endavant, però en les sessions em sento còmode amb els companys".



Finalment, Gomes ha declarat que els seus mateixos amics li diuen que juga amb el "fre de mà posat" i que està molest amb l'opinió generalitzada que té capacitat per aportar molt més a l'equip: "Em pregunto a mi mateix: «I per què no ho faig?»".