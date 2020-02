Ángel, el més ben posicionat per ocupar el lloc de Dembélé

El Barça va enviar a la Lliga de Futbol Professional (LFP) la documentació amb la petició per poder fitxar un jugador que cobreixi la baixa de llarga durada d’Ousmane Dembélé, que oficialment estarà sis mesos sense jugar després de ser operat aquesta setmana a Finlàndia. Els informes mèdics signats pel doctor Lampainen, que és qui va realitzar la intervenció, determinen un període de baixa superior als cinc mesos que permet fitxar. En espera de la resposta de la LFP, la direcció esportiva blaugrana treballa de valent per definir qui serà el jugador que arribarà per ocupar aquesta plaça, una feina que ha topat amb diferents punts de vista, dins del club. I també amb la realitat econòmica d’un club que no pot gastar més de 20 milions si no vol posar en perill tancar aquest exercici amb pèrdues. Aquest dijous s’ha produït una nova reunió, amb la presència del secretari tècnic Éric Abidal, el seu adjunt Ramon Planes, el director general Òscar Grau i l’entrenador, Quique Setién, en què s’han posat sobre la taula diferents noms, tot i que el més ben situat és Ángel, el veterà davanter de 33 anys del Getafe.

“Ha demostrat ser un gran jugador. Si fitxa, que en gaudeixi, que aquesta gent són molt bons i es pot aprendre molt”, va dir mig en broma el català Marc Cucurella en roda de premsa, just abans del partit d’aquest dissabte entre els dos equips. Un partit que Ángel jugarà vestit de blau segur, perquè el Barça encara no té el permís per fitxar. La LFP té un límit de 72 hores per respondre la petició del club, tot i que el club blaugrana dona per fet que serà una resposta positiva que obrirà la porta a fitxar un jugador que haurà d’estar jugant a Espanya, o sense feina. És a dir, la LFP no permet operacions internacionals en aquests casos. A més, qui arribi no podrà jugar la Lliga de Campions. Sense diners per poder fer un gran fitxatge, el Barça busca un futbolista que accepti venir fins al juny vinent, conscient que potser després li tocarà marxar del club o acceptar tenir pocs minuts.

El Barça treballa amb un escenari on el pròxim estiu es faci un esforç per reforçar la davantera amb un jugador que pugui acabar ocupant el lloc del veterà Luís Suárez, actualment lesionat als 33 anys. L’argentí Lautaro Martínez, de l’Inter, agrada molt, tot i que el Reial Madrid també estaria disposat a pagar els 111 milions d’euros de la clàusula de l’exjugador del Racing Club d’Avellaneda. I, evidentment, se seguirà treballant per fitxar el brasiler Neymar, tot i que per fer-ho caldria vendre alguns jugadors. Sigui com sigui, el davanter que arribi aquests dies sap que ho farà per ser protagonista en pocs partits, aquells que queden de lliga. I sense tenir assegurat jugar sempre, ja que per davant tindrà Messi, Griezmann i Ansu Fati.

El tècnic Quique Setién, però, vol un davanter per poder fer rotacions. I Ángel seria l’escollit en espera de veure si s’obren altres portes, ja que el Getafe no veuria malament rebre 10 milions d’euros, els de la seva clàusula, per un jugador veterà que no els va costar ni un sol euro. També continua oberta la porta de Roger Martí, del Llevant, que va ser ofert per 12 milions fa pocs dies i inicialment va ser descartat per Abidal, o Lucas Pérez, de l’Alabès. Al Barça, on s’han descartat noms com el brasiler de la Reial Societat Willian José o Loren Morón, del Betis, fa por que el fitxatge de jugadors poc mediàtics no ajudi a millorar l’ambient al voltant d’un projecte que s'ha criticat tant des de dins com des de fora del club.