Ansu Fati s'apunta al Piromusical de la Mercè (4-0)

Estrena oficial de traca i mocador d’Ansu Fati en la Lliga 2020/2021. L’hispanoguineà, que encara no ha fet 18 anys, va liderar el primer triomf del Barça de Ronald Koeman a la Lliga amb dos gols en cinc minuts. Tot i estar encara en procés de preparació, el conjunt blaugrana va resoldre el partit amb molta superioritat contra un Vila-real desconegut. Els quatre gols que van rebre els castellonencs van ser a la primera part.

A l’espera de veure si aquesta setmana arriben els reforços que encara necessita l’equip, Koeman va repetir al debut oficial del curs l’alineació que havia presentat al Gamper contra l’Elx. És a dir, amb llibertat de moviments per a Messi, Coutinho i Griezmann al sector central de l’atac, carril per al refrescant Ansu Fati a l’esquerra i una parella de migcentres, Busquets i De Jong, que sobreviu mentre Pjanic es posa en forma. Tot plegat en un dibuix asimètric amb pocs automatismes adquirits (per ara) i entregat, altre cop, a la inspiració del 10, a qui, com va dir Sergi Roberto a l’ARA, caldrà convèncer enguany perquè continuï al Barça.

Però Messi, que a la tarda havia vist com el seu amic Luis Suárez s’estrenava amb l’Atlètic de Madrid amb dues dianes i una assistència, va calmar el dol al vespre abraçant-se a un fenomen en creixement exponencial: Ansu Fati. En majúscules, l’hispanoguineà, a qui l’argentí ja va apadrinar el curs passat amb només 16 anys, va irrompre a la Lliga amb una voracitat brutal. Encara menor d’edat, i amb el dorsal 22 d’estrena a l’esquena, va tornar a demostrar per què el poderosíssim Jorge Mendes l’ha inclòs a la seva cartera de jugadors, per què hi ha qui el veu capaç d’assumir part dels gols que Luisito deixarà de fer i per què, en un context de crisi al Barça, reuneix arguments prou potents per ser un dels referents de l’equip de Koeman. Per davant d’Ousmane Dembélé, de possibles despeses que generen dubtes com Memphis Depay, i en permanent associació amb Messi, el seu principal valedor.

Fati, efervescent davant d’un Vila-real completament superat, va acabar la clàssica escapada de Jordi Alba per estrenar el marcador del Camp Nou al minut 15. Els groguets, que només van inquietar als primers compassos del matx i van ampliar el malefici d’Unai Emery contra el Barça, van començar a caure (per no aixecar-se més) quan el jove davanter blaugrana va enviar un míssil dirigit a l’escaire d’Asenjo. Un homenatge als coets del Piromusical de la Mercè que van reverberar a les graderies desertes de l’estadi durant força estona. És probable que la passada d’Alba fos per a Messi, pel costum, però Ansu va decidir que, per si les mosques, la jugada la finalitzava ell. Només quatre minuts més tard, el mateix protagonista va convertir en gol una acció ben iniciada per Lenglet des del darrere. El central francès va connectar en vertical amb Coutinho, que en dos segons va col·locar Fati cara a cara amb Asenjo. Bona passada del brasiler per confirmar que es pot ser adolescent i alhora definir amb fredor i precisió en un partit de Primera.

Però l’aportació de Fati no es va acabar amb dos gols i una comprensió del joc més prometedora que la de Griezmann -oblidat per moments a la banda dreta-. En una primera part per emmarcar, el jove fruit de La Masia també va provocar un penal molt clar de Mario Gaspar. El lateral del Vila-real no va saber aturar-lo dintre de l’àrea i el va tombar. Messi va recollir la pilota i va situar el 3 a 0 amb una execució funcionarial, però suficient per tancar el puny per primera vegada aquesta temporada i dibuixar un tímid somriure. Encara abans del descans, Asenjo va salvar dos ocasions molt clares d’Alba i Coutinho, però no va poder evitar el quart, obra de Pau Torres en pròpia porteria quan intentava tapar Busquets.

Pedri debuta a la Lliga

Si bé Emery va fer dos substitucions al descans per intentar arreglar el panorama, el Vila-real no va aconseguir inquietar seriosament Neto. En canvi, a l’àrea contrària, va continuar el degoteig d’ocasions d’un Barça que a mida que passaven els minuts es va anar centrant en controlar la situació. No es va tornar a moure el marcador. I, amb olor de pirotècnia sobrevolant l’ambient al Camp Nou, Koeman va concedir a Pedri, un altre menor, els seus primers minuts a Primera Divisió. També va reestrenar Dembélé en partit oficial: des del novembre que el francès no participava. Trincao i Pjanic es van sumar igualment a un partit dat i beneït per agafar sensacions. Sobretot el portuguès i Dembélé ja saben que Ansu Fati està, ara per ara, per davant seu en els plans de l’entrenador.