L'Argentina no es posa d'acord per endurir les penes als radicals del futbol

L'Argentina tenia previst iniciar aquesta setmana el debat sobre l'enduriment de les penes de presó per als ultres del futbol, però el president de la Cambra de Diputats ha hagut d'ajornar-lo per falta de consens. Com a mínim, quinze dies més.

Es tracta d'un projecte del qual s'havia parlat feia mesos però que s'ha posat sobre la taula arran dels incidents a la prèvia River-Boca de la Copa Libertadores del mes de novembre. La iniciativa ja tenia el vistiplau de les comissions de Legislació Penal i d'Esports de la Cambra de Diputats, però els diversos blocs polítics no s'han posat d'acord a l'hora de tirar-lo endavant.

El motiu principal és que el text a debat presenta algunes modificacions respecte a l'original que havia proposat l'executiu argentí, amb penes més suaus que les previstes inicialment perquè les sancions estiguessin en sintonia amb el nou Codi Penal, que s'ha d'aprovar l'any vinent.

Això ha fet que dotze dels 33 diputats que en un principi estaven a favor de la proposta hi hagin acabat presentant al·legacions. Demanaven més temps per acordar una redacció final. I aquest temps els ha sigut concedit.

Tenint en compte el calendari nadalenc, i que després ha de passar pel Senat, difícilment es podrà aprovar el projecte de llei fins ben entrat el 2019.

Les noves penes

Entre altres punts, el projecte estableix que la "venda d'entrades falses" tindrà una pena de 6 mesos a 2 anys de presó, mentre que es disposa presó de 2 a 8 anys si el delicte fos "comès per un organitzador, protagonista o integrant d'un grup".

A més, estableix penes de 6 mesos a 2 anys de presó per a qui "estigui en possessió d'objectes tallants, instruments contundents, artefactes químics, de pirotècnia, inflamables, asfixiants, tòxics o qualsevol altre element que pugui ser utilitzat per intimidar, exercir violència o agredir".

Finalment, la pena és de 2 a 6 anys de presó per "introduir armes de foc o artefactes explosius sense la deguda autorització a un estadi de futbol".