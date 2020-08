Quan Arturo Vidal va debutar a la Primera Divisió xilena el 2005, encara sense tants tatuatges però ja amb els ulls d’algú que vol triomfar, Claudio Borghi, l’argentí que entrenava el club xilè més popular, va tenir clar que havia trobat un jugador especial. “Però era defensa, jugava de defensa central lliure, guanyant els duels directes, defensant... Però, amb aquest caràcter que té, alguns tècnics van considerar que podien avançar la seva posició”. I, de mica en mica, Vidal va acabar jugant de migcampista i, en ocasions, de davanter. Als 33 anys, Arturo Vidal dona per fet que serà titular en un partit amb què, en cas de guanyar, podria justificar el canvi que va fer el 2018, quan va abandonar el Bayern i va marxar al Camp Nou amb un sol objectiu: “Guanyar la Champions. Sempre ha sigut el meu somni”, admet el xilè. En canvi, caure contra l’equip que va abandonar seria un fort cop per a un dels jugadors més competitius del vestuari.

Entre la Juve (2011-2015), el Bayern (2015-2018) i el Barça (2019), Vidal va guanyar vuit lligues consecutives en tres països diferents, però mai ha alçat la Champions. “Si estem endollats podem guanyar i aspirar al títol”, explicava abans del partit un Vidal que Setién ha fet jugar com a titular als últims partit d’entrenament. Tal com passava amb Valverde, quan arriben duels importants, el xilè entra a les travesses per ser titular. I més quan davant té un Bayern que coneix a la perfecció. “Els conec, així que no he donat gaire importància a les seves declaracions, perquè saben que juguen contra el millor equip del món, el Barça. No juguen contra un rival de la Bundesliga”, va dir provocatiu quan la premsa li va preguntar per les declaracions dels futbolistes del Bayern, que donaven per fet que el dia acabarà amb una festa bavaresa. Vidal, de fet, ho va dir quatre cops en cinc minuts, per deixar ben clar què pensa: “Som el millor club del món i volem demostrar-ho”.

El xilè, però, sap que la temporada no ha sigut fàcil en un Barça que, tal com passa al Bayern, “és un equip on sempre ets el favorit, on sempre ets gran”. L’exjugador de la Juve va dir: “Puc entendre els dubtes d’alguns aficionats, ja que hem perdut la lliga i en alguns dels últims partits les coses no han sortit bé. Però, si estem endollats, podem guanyar qualsevol rival”. Una temporada que, en cas d’acabar als quarts de final, seria la primera del xilè sense alçar un títol des de l’any 2011, quan va abandonar el Bayer Leverkusen. I significaria que seguiria sense poder tocar la copa de les orelles grans, una competició en què no marca cap gol des del 12 d’abril de l’any 2017, quan ho va fer precisament amb el Bayern, en l’anada dels quarts de final davant el Reial Madrid. Partit que van perdre a casa, de fet. Als 33 anys, aquest és un dels últims trens del xilè per poder guanyar la Champions.