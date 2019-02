Un Athletic condemnat que ha revifat amb Garitano

A principis de desembre l’Athletic Club vivia una de les situacions més delicades dels últims anys. L’equip només havia sumat vuit punts a la Lliga i ocupava una de les posicions de descens. Malgrat estar en procés electoral, la comissió gestora va considerar que s’havia acabat la paciència i va destituir Eduardo Berizzo per situar, de manera provisional i a l’espera que s’escollís nou president, l’entrenador del filial, Gaizka Garitano. Dos mesos després, el que semblava una situació d’urgència va acabar sent una decisió encertada. Garitano segueix al capdavant d’un vestidor que ha recuperat el somriure i que ha escapat del descens, tot i que encara segueix lluitant per la permanència. Si amb Berizzo es van sumar 8 punts de 39, amb Garitano en porten 18 de 26 possibles. De fet, no va ser fins a la setmana passada que l’Athletic va encaixar la primera derrota en Lliga després de set jornades perdent el derbi contra la Reial Societat.

“El gran moment de l’Athletic complica encara més el partit”, deia Ernesto Valverde. El Txingurri, ara a la banqueta del Barça, va dirigir quatre temporades el conjunt basc. “Sabem com juguen. Cada partit que el Barça ha hagut de disputar-hi ha sigut complicat. Són duels difícils, amb una gran pressió ambiental. Serà un partit bonic de veure, un partit amb molta tela, dels més difícils que ens queden aquesta temporada”, assegurava.

Tot i la mala ratxa de resultats, l’Athletic va ser capaç de sumar un punt al Camp Nou (1-1) a la primera volta. Valverde va parlar d’un equip que havia recuperat la intensitat perduda i que suposa una amenaça per a equips com el Barça que volen sortir a jugar des del darrere. “I reforçats per l’impuls moral que representen els partits guanyats contra el Sevilla o el Girona”, afegia.

En un San Mamés que estarà ple de gom a gom, l’Athletic no podrà comptar amb Aritz Aduriz, lesionat de llarga durada i que destaca per ser un de les grans amenaces contra el Barça. El seu lloc l’ocupa Iñaki Williams, jugador que va ser escollit el millor de la Lliga al gener. L’altra baixa a l’equip basc és la d’Ander Capa, per sanció.