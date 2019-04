L'Atlètic aigualeix la festa de l'Espanyol a l'RCDE Stadium (0-1)

Per la mínima i havent d'arribar als minuts finals amb molts nervis, però l'Atlètic de Madrid ha aconseguit el triomf en la seva visita a l'RCDE Stadium, on s'ha trobat un Espanyol competitiu i esperonat per 20.615 espectadors que han vist com, en l'última acció del matx, Eli del Estal i Berta Pujadas fregaven l'empat. L'ambient, l'entorn i un context festiu han servit de motor per a les blanc-i-blaves, que han anat de menys a més per fer suar, i força, el líder de la Lliga Iberdrola. Les matalasseres, finalment, han imposat la seva llei i, gràcies a un gol d'Ángela Sosa al minut 31, han recuperat el lideratge que provisionalment li havia pres el Barça.

Era l'objectiu de l'Atlètic: no deixar-se sorprendre per la bona dinàmica de l'Espanyol de Salvador Jaspe i pel desig que poguessin tenir les periquites d'agradar el seu públic en un dia tan especial per a la secció. L'excepcionalitat de jugar a Cornellà-El Prat, on els vestidors s'han personalitzat amb les fotografies de les jugadores, no ha afectat els minuts inicials del partit, tot i que ha sigut l'Atlètic qui ha dominat a l'inici. No ho ha fet amb el ritme imparable d'altres cites, però sí que ho ha fet amb prou continuïtat per acabar trobant l'escletxa. El gol ha vingut d'un servei de banda defensat amb poca tensió i que ha acabat amb Esther González centrant enrere perquè Ángela Sosa rematés a plaer.

Sobre aquest gol, l'Atlètic ha edificat el nou partit, mirant de gestionar possessions més llargues per anar frenant l'ímpetu d'un Espanyol que havia tingut en un pal de Paula Moreno una bona ocasió per marcar. Notaven les matalasseres que les locals estaven vives, que eren perilloses.

A la segona meitat, aquesta sensació s'ha anat fent cada cop més grossa, a mesura que el rellotge s'acostava al final. Jaspe ha esgotat els canvis aviat, ha mirat de refrescar les cames del seu equip i ha repartit minuts entre el màxim de protagonistes possible. Brenda Pérez i Letti Sevilla han renovat l'energia, i l'entrada d'Elena Julve ha reactivat l'atac. L'Atlètic buscava pauses, buscava calma. Volia que el partit s'acabés. Però encara ha hagut de sospirar al temps afegit, quan una doble ocasió hauria pogut prendre-li dos punts. Però Menayo ha bloquejat el remat de Del Estal i, després, Pujadas ha xutat massa alt. Finalment, 0-1: victòria per recuperar el lideratge de l'Atlètic però 90 minuts d'alt nivell de l'Espanyol en un RCDE Stadium mig ple.

"Ha sigut un dia inoblidable. No ens ha marxat el somriure de la cara en cap moment, notàvem com la gent animava durant tot el partit i volíem respondre-hi amb una bona actuació. Però el líder és el líder, juga molt bé i ho hem donat tot", ha dit Del Estal a peu de gespa.