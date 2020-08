L'Atlètic de Madrid no suma nous positius i no perilla la seva participació a la Champions

Els resultats de les noves proves PCR a les quals van ser sotmesos diumenge la resta dels futbolistes i el cos tècnic de l'Atlètic de Madrid han resultat aquest dilluns negatives. Segons ha informat el club matalasser, els positius per covid-19 es limiten a dos jugadors, Ángel Correa i Sime Vrsaljko, i per tant l'equip podrà reprendre avui mateix els entrenaments. A més, l'equip madrileny podrà viatjar demà cap a Lisboa per quedar concentrat de cara a l'enfrontament de dijous vinent dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el Leipzig a l'estadi José Alvalade de la capital portuguesa.

En un comunicat oficial, l'equip blanc-i-vermell ha explicat que els dos jugadors es troben aïllats en els seus domicilis sense presentar simptomatologia.