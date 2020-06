Pjanic-Arthur, una operació feta amb la calculadora

Ahir al matí, just abans de començar l’entrenament, Arthur Melo va explicar als seus companys el que tothom ja sabia: la temporada que ve serà futbolista del Juventus, una operació complexa amb diferents actors en què el bosnià Miralem Pjanic passa a ser nou jugador del Barça. Un acord a quatre bandes fet amb la calculadora, més que pensant en decisions esportives. Així, la Juve pagarà 72 milions més 10 en possibles variables i el club blaugrana 60 milions més cinc en variables. El Barça posarà una clàusula de rescissió de 400 milions al migcampista bosnià. En lloc de fer un intercanvi de jugadors en què la Juve afegeix 10 milions, es va anunciar que serien operacions separades, pensades per ajudar a quadrar els pressupostos dels dos clubs, ja que la temporada finalitza aquesta nit, a nivell legal. A nivell esportiu, s’allargarà fins a l’agost, amb Arthur vestint de blaugrana fins llavors.

El migcampista brasiler va viatjar aquest cap de setmana a Torí per passar la revisió mèdica i signar el nou contracte amb el club italià, una operació que s’ha cuinat els últims mesos. Arthur Melo jugarà les pròximes cinc temporades a la Juve, fins a la 2024-25, després de tancar una operació en què el futbolista passarà a triplicar el sou que tenia a Barcelona. Melo no volia marxar del Barça, però ha acabat acceptant aquesta operació veient que a Barcelona gairebé tothom li deia que preferien perdre’l de vista, més per quadrar el pressupost que no pas pel seu joc. Ara bé, al Barça no amaguen una certa decepció amb un futbolista que va jugar una primera temporada d’alt nivell però que aviat va perdre el rumb, entre les lesions i la seva manera de fer.

651x366 Miralem Pjanic arribarà al Barça / EFE Miralem Pjanic arribarà al Barça / EFE

És una operació, però, amb trampa. Al final el Barça i la Juve han pactat un intercanvi de jugadors pel qual els italians accepten pagar 10 milions més, perquè Arthur és més jove que Pjanic. Així doncs, la Juve anuncia que pagarà 72 milions per Arthur, de 23 anys, i el Barça 60 per Pjanic, de 30 anys. Poder tancar aquesta operació abans de l’últim dia de juny era una de les prioritats del club, perquè al pressupost de la temporada 2019-20 havia inclòs una partida d’ingressos provinents de la venda de futbolistes que encara no s’havia cobert. Arthur es converteix en la tercera venda del Barça després de les tancades per Malcom (40 milions pagats pel Zenit Sant Petersburg), Denis Suárez (Celta, 12,9 milions) i la cessió de Coutinho al Bayern de Munic (8,5 milions). Aixi, sumant aquests operacions el Barça s'assegura 132 milions d'ingressos en vendes, vuit més dels pressupostats en traspassos.

Els diners pagats per la Juve doncs, s’inclouran en l’exercici econòmic 2019-20, mentre que els diners que es pagaran per Pjanic es fraccionaran durant les temporades vinents. Com fa un any amb el canvi de porters amb el València (llavors van ser Neto i Cillessen) o aquest gener també amb la Juve amb Alejandro Marqués i Matheus Pereira, l’operació permet als dos clubs millorar el tancament del seu exercici econòmic xifrant operacions amb uns preus que no cal pagar en efectiu, ja que, en el fons, no deixa de ser un intercanvi de futbolistes. “Comptabilitzem guanys de manera fictícia i amb presses abans de 30 de juny i a sobre segueix la competició. Jugada lletja”, reflexionava l’exdirectiu del Barça Toni Freixa. “La permuta d’Arthur per Pjanic està possiblement valorada per sobre del preu de mercat i incrementa la massa salarial i les amortitzacions a futur amb un nou jugador que comença l’última fase de la seva carrera”, es queixava el candidat a les eleccions del 2021 Víctor Font.

Miralem Pjanic, doncs, esdevindrà el segon bosnià de la història del Barça, després de Meho Kodro. Nascut a Tuzla, es va criar a Luxemburg, on la seva família va marxar a causa de la Guerra de Bòsnia. Pjanic va començar la seva carrera al Metz francès i el 2008 va ser fitxat pel Lió. Després de passar pel Roma, va arribar el 2016 a la Juve. Internacional amb Bòsnia, ha jugat un Mundial. Pjanic signarà un contracte fins a la temporada 2023-24 amb una clàusula de rescissió de 400 milions.