Els Mossos d'Esquadra acusen el Barça de corrupció pel cas "Barçagate"

Segons va informar el diari ‘El Mundo’, els Mossos d’Esquadra han arribat a la conclusió que existen evidències de corrupció en el caso ‘Barçagate’. Els Mossos, que van visitar les oficines el club el passat juliol per demanar documentació, així ho han informar al jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, en un informe molt dur on afirmen que existeixen proves per sospitar de delictes de corrupció i irregularitats econòmiques, com pagar un sobrepreu del 600% o fingir acomiadaments per no pagar indemnitzacions. La jutgessa que investiga el cas haurà de decidir si aquests actes tenien com objecte el benefici econòmic, individual o col·lectiu, d’alguna part, de directius o treballadors del club. A més, haurà de decidir si cita a declarar els responsables del club

Segons l'informe policial, la directiva podria haver comès un presumpte delicte d'administració deslleial i tràfic dels negocis . A més, afegeixen que l'auditoria encarregada pel club no és concloent, doncs l'encarregava una part interessada, referint-se així a l'informe encarregat per la directiva a Price Waterhouse Coopers.

El cas es va originar després de la informació de la cadena SER sobre contractes fraccionats per evitar la comissió de control del club, que es destinaven a contractar empreses que havien de monitoritzar les xarxes socials, però també van crear continguts ofensius amb opositors o futbolistes. El 14 d’abril, un grup de vuit socis va presentar una denuncia contra la directiva. El cost de la contractació hauria sigut d’1 milió d’euros anual, que s’hauria trossejat en factures inferiors als 200.000 euros per no haver de passar per l’aprovació de la junta directiva. A causa d’aquest cas, la compliance officer del club, Noelia Romero va ser acomiadada i sis directius de club van dimitir .