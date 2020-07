Laurent Blanc, l’últim nom que sona com a futur entrenador del Barça

Laurent Blanc és l'últim nom a aparèixer als mitjans com a possible entrenador del Barça per a la pròxima temporada. Segons L’Équipe, el tècnic francès l'ha ofert el seu agent, Jorge Mendes, i el club blaugrana valora l’opció com a substitut de Quique Setién a la banqueta.

El rotatiu obria avui la seva portada amb Le Chevalier Blanc. L’antic seleccionador francès és un dels noms que té a la recambra el secretari tècnic Éric Abidal, que busca un entrenador a curt termini, per una sola temporada, previ a l’arribada de Xavi Hernández. El terrassenc ha renovat per un any més amb l’Al-Sadd, però és el principal candidat a ocupar la banqueta blaugrana en el futur.

Quique Setién té molt difícil seguir la pròxima temporada. El càntabre no ha encaixat bé al vestidor i, tot i que existeix un pacte entre el cos tècnic i la plantilla de cara a la Lliga de Campions, guanyar-la tampoc li asseguraria la continuïtat.

Per això, a la direcció esportiva es busca un perfil d’entrenador pont, que pugui assegurar una transició guanyadora. A més, Laurent Blanc compta amb passat blaugrana, un dels requisits que és té en compte a l’hora d'elegir un nou tècnic.

El francès va jugar a Barcelona durant la temporada 1996-97, i coneix el club. La idea de dirigir el Barça sedueix Blanc, que no entrena des del 2016, quan va deixar el París Saint-Germain. Des d’aleshores ha tingut ofertes, entre les quals una del Sevilla l’estiu del 2017, però es troba a l’espera d’una gran oportunitat. Al juny va firmar un contracte amb Jorge Mendes, que ja el va oferir fa unes setmanes al València.

Éric Abidal i la seva mà dreta, Ramon Planes, aposten per ell pel seu estil de joc. De fet, Abidal el va tenir com a seleccionador entre el 2010 i el 2012 i sap que Blanc és un gran defensor del joc ofensiu, i la seva manera d’entrenar sempre ha recordat la filosofia Barça. L’any 2017 el Barça buscava un nou tècnic davant l’imminent adeu de Luis Enrique, i fins i tot hi va haver contactes amb el seu entorn, però finalment es va decidir apostar per Ernesto Valverde.

El seu perfil és similar al de Zinedine Zidane, un entrenador de perfil calmat, que dona llibertat als seus jugadors però és respectat pel que ha sigut com a jugador. Laurent Blanc era un defensa central que va formar part de l’exitosa generació de Les Bleus, amb qui es proclamaria campió del Mundial 1998 i l'Eurocopa 2000.

Blanc va començar la seva trajectòria a les banquetes el 2007 de la mà del Girondins de Bordeus, on s'estaria tres temporades i aconseguiria guanyar la lliga, la copa i dues Superocopes. El seu bon paper amb l’equip francès li va valer convertir-se en seleccionador francès al Mundial 2010 i l’Eurocopa 2012. Després posaria rumb al PSG, on guanyaria tots els títols nacionals durant les seves tres temporades a París.