El futbol català tindrà un nou equip a Segona

El Barça Be, el Sabadell i el Cornellà són a un pas de l’ascens a Segona, després d’imposar-se als quarts de final del play-off d’ascens. Un dels tres, o potser dos, podran aconseguir l'ascens aquest diumenge, ja que el Barça B i el Sabadell es veuran les cares a un duel. A l'altre, el Cornellà jugarà contra el Castelló. És a dir, tots equips del grup tres.

El Cornellà, l’equip amb menys pressupost de tots els que juga la fase d’ascens, va tornar a mostrar la seva capacitat per competir derrotant un dels grans favorits, l’Atlètic Balears, per 0 a 1. L’equip verd, que juga per tercera temporada consecutiva el play-off d’ascens, venia de desfer-se de l’Eivissa als quarts de final. I en semifinals, tampoc va tremolar contra un Atlètic Balears que segueix desaprofitant, temporada darrere temporada, oportunitats per pujar malgrat tenir un bon projecte. Després d’un primer temps igualat, els homes de Guillermo Fernández Romo van saber esperar el seu moment per marcar el gol del triomf gràcies a Agus Medina a pocs minuts pel final. Un gol que va permetre al Cornellà accedir a la final, on lluitarà per pujar per primer cop en la seva història a la Segona Divisió. Amb la bona feina del planter, que no ha deixat d’aportar jugadors al primer equip, i bons fitxatges, el Cornellà ha arribat a la final superant dos rivals balears que triplicaven el seu pressupost. “És un èxit, però aquest equip no deixa mai de lluitar, com més gran sigui el repte, millor competim”, va dir l’entrenador dels verds.

Tampoc va fallar el Barça B de Francesc Xavier Garcia Pimienta. Malgrat tenir tot just 14 fitxes de jugadors del filial, entre lesions i futbolistes que han finalitzat contracte, el filial va jugar un molt bon primer temps contra el Badajoz, tot i que el club extremeny es va avançar en els últims minuts del primer temps gràcies a un gol de Guzmán Casaseca. A la segona part, un gol de l’albanès Rey Manaj va premiar el bon joc del Barça B i va portar el partit a una pròrroga en què el porter Peña va evitar el gol dels extremenys, que es van mostrar més ofensius al final després d’haver estat sotmesos pel bon joc del filial. Als penals, Peña en va aturar un i el Barça B no en va fallar cap, classificant així per a la final un filial que seguirà sense disposar del reforç de Riqui Puig, que ha jugat mitja temporada amb ells. Tampoc Ansu Fati, que no ha jugat mai amb el filial, reforçarà l’equip de Garcia Pimienta per a la final d’aquest diumenge.

A Màlaga, el Sabadell s'ha classificat als penals després d'un partit boig. Nestor Querol ha marcat el 0-1 pel Sabadell, però després de desaprofitar ocasions de gol clares, el Sabadell ha vist com la Cultural reaccionava amb gols d'Hernández i Menudo, aquest darrer en el minut 88. Però en el darrer minut, Boris Garros ha fet el gol que ha dut el partit a la pròrroga. Tal com havia passat als quarts de final contra l'Atlètic de Madrid B, el partit ha acabat als penals, eterns, doncs els primers 10, cinc de cada equip, han acabat en gol. A la tanda de penals, el porter gallec del Sabadell Mackay ha aturat dues, permetent al Sabadell arribar a la final.