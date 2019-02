El Barça, indignat en descobrir que Espanya Global utilitza el seu logo sense permís

El Barça està estudiant com reaccionar després de descobrir que el logo de la seva fundació apareix com a col·laborador d'Espanya Global, la marca creada pel govern espanyol per reforçar la seva imatge just abans del judici contra líders polítics catalans.

L'aparició del logo de la Fundació del FC Barcelona, com ha avançat 'La República Esportiva', ha agafat per sorpresa la directiva, que ha admès a l'ARA que no en tenia coneixement, ja que tampoc han donat permís perquè s'utilitzi. "No tenim cap conveni firmat amb aquesta entitat. Espanya Global no forma part dels nostres col·laboradors. Ens ha sorprès molt i ara caldrà estudiar què cal fer", ha dit un portaveu del cub.

"No hem autoritzat res de res, ni el club ni la Fundació", han remarcat. "Ara estem estudiant les accions pertinents que podem emprendre", han anunciat. "Al final posaran el nostre logo en un tanc de l'Iraq", ha ironitzat aquest portaveu del club.