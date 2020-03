El Barça demanarà acabar la Lliga com sigui i l’Espanyol s’aferra al somni de no baixar

El món de l’esport intenta dibuixar escenaris de futur amb la prioritat d’acabar com sigui les temporades que s’han vist aturades pel coronavirus. La UEFA ha convocat avui dimarts les 55 federacions membres en una reunió en què es tractarà la situació. El Barça, amb veu en aquesta trobada, demanarà prioritzar acabar la Lliga de futbol i la Champions, ja que en cas de veure finalitzada la temporada es perdrien molts diners. Les lligues, de fet, estan pressionant per finalitzar els tornejos per poder minimitzar les enormes pèrdues econòmiques. Segons Javier Tebas, president de la Lliga, l’impacte a Europa seria de prop de 5.000 milions d’euros.

Allargar les lligues a l’estiu implicaria moure de data la pròxima Eurocopa, programada per a aquest 12 de juny. En la reunió es proposarà jugar-la el 2021, tot i que la FIFA prefereix buscar un forat el desembre del 2020, ja que l’estiu del 2021 volia que se celebrés la primera edició del nou Mundial de Clubs. La prioritat de totes les lligues, però, és acabar com sigui i la Lliga espanyola ja treballa amb un possible calendari que començaria a jugar partits a porta tancada a finals d’abril. “En l’escenari més optimista, esclar”, apunten des d’aquest ens. Per fer-ho, caldria posposar l’Eurocopa i, si és possible, també la Copa Amèrica de seleccions.

Allargar les lligues a l’estiu comportaria un altre problema: els contractes de molts futbolistes acaben el 30 de juny, de manera que molts equips podrien perdre jugadors en el tram final de curs. A la Lliga n’hi ha uns 50, nou dels quals a l’Espanyol. “Al ser una situació excepcional, es podria jugar més enllà d’aquesta data si hi ha consens, si aquesta fos l’única solució jurídica que genera un cert equilibri” reconeix a l’ARA José Domingo Monforte, director del gabinet Domingo Monforte Abogados. A Espanya serà la RFEF qui tindrà l’última paraula sobre què passa a la Lliga.

El bàsquet, aturat

En un escenari similar es troba la lliga masculina de bàsquet. Ahir els divuit clubs de l’ACB van reunir-se per videoconferència en el marc d’una assemblea extraordinària en què van acordar unànimement suspendre temporalment la Lliga Endesa fins al 24 d’abril, arran de la crisi sanitària causada pel coronavirus. Antonio Martín, president de l’ACB, va destacar que “la voluntat de tots continua sent reprendre la competició i finalitzar la Lliga Endesa 2019-20 en la mesura que el temps i la situació ho permetin”.

En el cas que el coronavirus impedeixi reprendre els campionats de futbol, la intenció de la UEFA és unificar criteris per decidir els campions. És a dir, que en tots els campionats se segueixi la mateixa lògica per determinar el campió i, si és possible, també els equips descendits i ascendits. Els clubs catalans treballen també amb aquest escenari. El Barça, l’Espanyol i el Girona mantenen l’esperança que la crisi provocada pel coronavirus no suposi un perjudici esportiu per als seus respectius interessos. Mentre els tres clubs estudien les repercussions econòmiques que pot generar aquesta situació, els seus departaments jurídics treballen per analitzar què passaria en el supòsit que la Lliga no es pogués reprendre. El club blaugrana reclamaria el títol. Els blanc-i-blaus, la permanència. Més difícil ho tindrien els gironins, que estan fora de les posicions d’ascens directe. “És una situació en què no tenim experiència, perquè no s’havia declarat mai un estat d’alarma. Cap situació que s’adopti pot ser satisfactòria per a tots. S’haurà de buscar la decisió menys dolenta, la que perjudiqui el mínim possible”, exposa Monforte. Aquest especialista en dret esportiu avisa que, “si es busca una solució argumentant la preservació de la salut, ningú podrà imposar l’interès particular davant de l’interès comú”.

Des del Barça defensen que, si no es pot reprendre la Lliga, mereixen ser campions. En aquest supòsit, el club blaugrana reclamarà el títol argumentant que era el líder a la jornada 27. El Barça es pot acollir a diversos precedents al llarg de la història en què s’ha atorgat el trofeu al líder en el moment de la suspensió. L’últim cas es va viure a Xile el passat mes de novembre. Els disturbis violents van obligar a suspendre el torneig a falta de sis jornades. Després d’una reunió entre els presidents dels clubs de les tres primeres divisions, es va acordar proclamar campió l’Universidad Católica, el líder en aquell moment. A més, es va decretar la nul·litat dels ascensos i dels descensos. El conjunt blaugrana també es podria acollir als precedents que es van viure a Sèrbia, el 1999, o a Colòmbia, el 1989. En el primer cas, el bombardeig de l’OTAN a Iugoslàvia va obligar a aturar el torneig a falta de 10 jornades. El líder provisional, el Partizan, va ser declarat campió. De nou, cap equip va perdre la categoria. Hi ha dos casos, en canvi, en què es va declarar desert el campió després de la suspensió de la lliga. El 1989, a Colòmbia, per l’assassinat de l’àrbitre Álvaro Ortega, i el 2012, a Egipte, per la tragèdia de Port Saïd (74 morts i centenars de ferits). En tots dos casos no hi va haver campió ni descendits.

A Cornellà-El Prat l’esperança és que, si no es pot lluitar per evitar el descens sobre la gespa, el club no perdi la categoria als despatxos. “És aviat per parlar d’això. A l’Espanyol tenim reunions virtuals del comitè directiu cada dia. El més raonable seria dir que s’anul·la la competició i que no hi ha descensos ni ascensos”, exposen des de l’entitat blanc-i-blava. A l’Espanyol consideren que seria injust descendir cap equip a falta de disputar prop del 30% d’una Lliga. “Si no es pren alguna decisió salomònica, tothom anirà als tribunals”, avisa el vicepresident, Carlos García Pont.