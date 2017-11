El Barça Lassa i el Liceo, 15 punts de 15 a la Lliga d'hoquei sobre patins

El Barça Lassa i el Liceo ocupen la primera posició de l'OK lliga després de guanyar els cinc primers partits. Amb 15 punts, el Barça és líder en haver fet més gols.

En la cinquena jornada el Barça ha guanyat patint per 0-1 un bon Recam Làser Caldes, amb un gol de Marc Gual. El Liceo, per la seva part, ha golejat 0-4 un Arenys de Munt que segueix sense puntuar. David Torres (2), Carlo Di Benedetto i Mar Coy han fet els gols visitants.

El Citylift Girona, després de guanyar 10 dels primers 12 punts, s'ha vist superat a casa per un ICG Software Lleida (1-2) que l'empata a la classificació amb 10 punts. Dario Javier Giménez ha fet els dos gols visitants. Aquests mateixos punts els suma el Noia freixenet després del seu triomf per 2-0 sobre l'Igualada, amb gols de l'angolès Humberto Da Silva Mendes i Martí Casas.

En el derbi osonenc, el Voltregà i el Vic s'han repartit els punts (1-1). Gerard Teixidó ha fet l'1-0, però els visitants han empatat gràcies a Jassel Oller. El Reus Deportiu ha patit la segona derrota de la temporada a la pista del Vendrell (3-2), amb dos gols de Cristian Rodríguez.

A la part baixa, l'AsturHockey ha sumat el primer triomf de la temporada golejant per 4-1 un Lloret Vila Esportiva que té 4 punts. El Corredor-Mató Palafrugell, per la seva part, ha perdut 1-4 amb l'Alcoi.

Victòria del Voltregà femení

En la Lliga femenina s'han jugat quatre partits. El Voltregà ha guanyat per 0-3 Las Rozas, amb dos gols de Natasha Lee, i suma 12 punts de 12, per davant d'un Hostelcur Gijón amb un partit menys. El Cerdanyola ha golejat per 4-0 el Reus, amb dos gols de Vanessa Gardia. El Palau Plegamans s'ha desfet del Liceo per 3-1 i el Bigues i Riells ha guanyat per 4-5 l'Alcorcón.