El Barça Lassa mana al derbi de rugbi contra la Santboiana (16-10)

El Barça de rugbi s'ha endut el derbi català contra la Santboiana (16-10), acostant-se a la sisena posició i somiant en jugar un play-off pel títol que també és l'objectiu del club del Baix Llobregat. Aquest és el primer triomf del Barça al derbi des que va pujar a Primera, el 2015.

Javier de Orbaneja, amb transformació d'Albert Millán, ha situat el 0-7 en un bon inici visitant. de fet, el Barça tot just portava tres punts al descans, amb un xut transformat per Güemes.A la segona part el duel s'ha animat, amb el primer assaig local, de Velarde (10-7) i la resposta de la Santboiana, amb assaig no transformat d'Oriol Pujol (10-12). En els darrers minuts, dos drops de Bautista Güemes han donat el triomf a un Barça que ha defensat just sobre la línia els darrers atacs d'una Santboiana que ha quedat a pocs centímetres de la marca que els hauria donat el triomf (16-10).